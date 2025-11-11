Με αλλαγές ξεκίνησε η εκπομπή του Κώστα Τσουρού, «Το ‘χουμε» στον ΣΚΑΪ το μεσημέρι της Δευτέρας 10 Νοεμβρίου. Ο παρουσιαστής αποχαιρέτησε τους συνεργάτες του, Χάρη Λεμπιδάκη και Στέργιο Σαμαρτζή, αλλά και την Άννα Κανδύλη.

Πιο συγκεκριμένα ο Κώστας Τσουρός ανέφερε στην έναρξη της εκπομπής του: «Το είδατε ήδη, από σήμερα θα είμαστε διαφορετικοί. Ενωμένοι πια. Θα σας ψυχαγωγούμε, θα σας ενημερώνουμε, θα κάνουμε αυτό που κάναμε τόσο καιρό, γιατί εμείς εδώ έχουμε ως κύριο μέλημα να περνάτε εσείς καλά και να δουλεύουμε για εσάς και όχι για εμάς. Με την Άννα Κανδύλη αποχαιρετιστήκαμε την Παρασκευή. Να πω κι ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Χάρη Λεμπιδάκη και τον Στέργιο Σαμαρτζή που από εδώ και πέρα δεν θα είναι μαζί μας. Ξεκινάμε με κέφι και χαρά».