Η νέα δραματική σειρά «Ο Δικαστής», βασισμένη στο βραβευμένο σίριαλ «Your Honor», έρχεται στον ΑΝΤ1 κάθε Κυριακή και Δευτέρα στις 22:30.

Τι θα δούμε απόψε στις 22:30

Ο Δικαστής καθοδηγεί τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης, προκειμένου να έχει τον έλεγχο των εξελίξεων:

Επεισόδιο 5

Η Κλέλια (Σμαράγδα Αδαμοπούλου) ζητάει επίμονα να νοσηλευτεί ο Τάσος (Κωνσταντίνος Ζωγράφος), ενώ ο Δικαστής (Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης) της ζητάει να μη δημοσιοποιήσει το θέμα.

Την ίδια ώρα, η Αθηνά (Νάντια Σπηλιωτοπούλου) μαθαίνει από τη Βέρα (Μαριάννα Πολυχρονίδη) ότι υπάρχει ύποπτος για το ατύχημα του γιου της και ο Μανώλης (Νίκος Ψαρράς) πιέζει την Αστυνομία για απαντήσεις, προκειμένου να πάρει εκδίκηση. Η ευκαιρία θα του δοθεί όταν ο Τάσος (Κωνσταντίνος Ζωγράφος) μεταφέρεται για νοσηλεία στο ίδιο νοσοκομείο με τον γιο του. Όλα είναι υπέρ του και ο «ένοχος» πολύ κοντά του.

Πρωταγωνιστούν οι: Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, Νίκος Ψαρράς, Νικόλας Χαλκιαδάκης, Νάντια Σπηλιωτοπούλου, Αθηνά Ροδίτου, Νίκος Πουρσανίδης, Μαριάννα Πολυχρονίδη, Σμαράγδα Αδαμοπούλου, Μαρία Αποστολακέα, Νίκος Κοσώνας, Θεοδόσης Φυλαχτός, Αυγουστίνος Κούμουλος, Αγησίλαος Μικελάτος, Γιώργος Χρανιώτης, Δανάη Τάγαρη, Κωνσταντίνος Ζωγράφος, Μιχάλης Αρτεμισιάδης, Ειρήνη Μακρή, Πολύδωρος Βογιατζής, Αιμιλιανός Σταματάκης, Γιάννης Σύριος, Άλκηστις Πουλοπούλου, Γεωργία Μεσαρίτη, Ξένια Αλεξίου, Ανανίας Μητσιόπουλος, Φανή Καταβέλη.

Στον ρόλο της Σόνιας, η Νόνη Ιωαννίδου

Guest star, ο Γιώργος Κωνσταντίνου