Η εκπομπή «Ζω Καλά» επιστρέφει για μια ακόμη σεζόν στον ΣΚΑΪ, με στόχο να μας θυμίσει πως η πρόληψη και η ενημέρωση μπορούν πραγματικά να αλλάξουν τη ζωή μας. Μέσα από αυθεντικές ιστορίες, επιστημονικά τεκμηριωμένες συμβουλές και έναν λόγο που εμπνέει εμπιστοσύνη, συνεχίζει να θέτει στο επίκεντρο τον άνθρωπο και την καθημερινότητά του.

Με αφορμή τη νέα τηλεοπτική περίοδο, ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης μιλά στο Newsbeast για τις θεματικές της φετινής χρονιάς, τη σημασία της πρόληψης, την ψυχική υγεία και τις προκλήσεις της ενημέρωσης σε μια εποχή που η παραπληροφόρηση εξαπλώνεται γρήγορα. Μια συνέντευξη που μας υπενθυμίζει ότι «ζούμε καλύτερα όταν ζούμε καλά».

-Τι περιμένουμε να δούμε στη φετινή σεζόν της εκπομπής «Ζω Καλά»; Υπάρχουν θεματικές στις οποίες σκοπεύετε να δώσετε μεγαλύτερη έμφαση;

Όπως έχουμε συνηθίσει τους τηλεθεατές, στην εκπομπή «Ζω Καλά» θα δουν και θα ακούσουν αυθεντικές ιστορίες αναγνωρίσιμων ανθρώπων, αλλά το σημαντικότερο έγκυρες συμβουλές από τους ειδικούς. Οι θεματικές διαμορφώνονται ανάλογα με τις θεματικές που συζητάει η κοινωνία και αναπροσαρμόζονται με βάση τα προβλήματα του καθημερινού ανθρώπου.

-Πώς επιλέγονται τα θέματα που παρουσιάζετε στην εκπομπή;

Υπάρχει μία ομάδα ανθρώπων που συναποφασίζουμε με ποια θέματα θα ασχοληθούμε. Η αλήθεια είναι ότι πέφτουν πολλά θέματα στο τραπέζι και καταλήγουμε συνήθως σε αυτά που κεντρίζουν και το δικό μας ενδιαφέρον. Γνώμονάς μας πάντως είναι τα θέματα αυτά να αγγίζουν την οικογένεια, τις σχέσεις, τον τρόπο ζωής μας, την ψυχολογία μας και τη στάση μας απέναντι στην ασθένεια.

-Ποια είναι η σημασία της πρόληψης στη ζωή μας και κατά πόσο την έχουμε εντάξει πραγματικά στην καθημερινότητά μας ως κοινωνία;

Κύριος άξονας αυτής της εκπομπής είναι η πρόληψη. Εξάλλου, είναι και το μότο μας «ζούμε καλύτερα όταν ζούμε καλά». Έχω την αίσθηση ότι οι νεότερες γενιές ασχολούνται πολύ περισσότερο από τις παλαιότερες με την πρόληψη. Ενημερώνονται περισσότερο, γυμνάζονται περισσότερο και προσπαθούν να τραφούν πιο υγιεινά. Είναι ελπιδοφόρο επίσης ότι ενημερώνονται για ζητήματα ευζωίας και, ακόμη κι αν δεν μπορούν να τα κάνουν όλα σωστά, το προσπαθούν.

-Έχετε παρατηρήσει τα τελευταία χρόνια να αλλάζει η στάση των Ελλήνων απέναντι στα θέματα υγείας; Ενδιαφερόμαστε περισσότερο ή εξακολουθούμε να τα αφήνουμε «για αργότερα»;

Η αλήθεια είναι ότι συναντώ πολλούς ανθρώπους που μου λένε ότι αποφεύγουν να ακούν, να βλέπουν ή να διαβάζουν ιατρικά θέματα. Όμως όλο και περισσότεροι είναι αυτοί που ασχολούνται σοβαρά και ενημερώνονται σε βάθος από το διαδίκτυο για αυτά τα ζητήματα. Η εκτίμησή μου είναι ότι οι άνθρωποι επιστρέφουμε στο κέντρο μας και αρχίζουμε να αφιερώνουμε περισσότερο χρόνο για την αυτοβελτίωσή μας και την αυτοφροντίδα μας.

-Πώς κρίνετε τη μεγάλη διάδοση «συμβουλών υγείας» μέσω των social media; Πού τελειώνει η ενημέρωση και πού ξεκινά ο κίνδυνος της παραπληροφόρησης;

Όπως σας είπα και στην προηγούμενη απάντησή μου, υπάρχουν αρκετά αξιόπιστες πηγές για να ενημερωθεί κάποιος σοβαρά μέσω του διαδικτύου. Όμως, όλα εξαρτώνται από το τι χρήση κάνει ο καθένας μας. Το λέω γιατί υπάρχουν και πολλά άρθρα που αφορούν την υγεία, τα οποία είτε είναι γραμμένα «στο πόδι» είτε περιέχουν παντελώς ανακριβείς πληροφορίες. Αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, καθώς κάθε φορά που εντυπωσιαζόμαστε από κάτι και το μοιραζόμαστε άκριτα πολλές φορές με τους ακολούθους μας, είναι σαν να συμβάλλουμε άθελά μας στην παραπληροφόρηση. Παραπληροφόρηση και ζητήματα υγείας δεν πάνε μαζί.

-Ποιο θεωρείτε σήμερα το πιο παραμελημένο ζήτημα υγείας στην Ελλάδα που θα έπρεπε να συζητείται περισσότερο;

Υπάρχουν πολλά ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα των ανθρώπων απέναντι στις δομές υγείας, αλλά αυτό που εκτιμώ ότι είναι σήμερα κομβικής σημασίας είναι η ψυχική υγεία. Δυστυχώς, οι περισσότεροι άνθρωποι αναγκάζονται να απευθυνθούν στον ιδιωτικό τομέα, πληρώνοντας από την τσέπη τους, καθώς οι δημόσιες δομές φαίνεται να μην επαρκούν στα πολλαπλά ψυχικά ζητήματα που αντιμετωπίζει ο σύγχρονος άνθρωπος.

-Πόσο δύσκολο είναι να μιλήσει κανείς για σοβαρά ή ευαίσθητα θέματα υγείας στην τηλεόραση, με τρόπο που να είναι ενημερωτικός αλλά όχι τρομακτικός ή αποθαρρυντικός;

Είναι εξαιρετικά δύσκολο και δεν σας κρύβω ότι στην αρχή της καριέρας μου είχα συχνά δεύτερες σκέψεις για τον τρόπο που χειρίστηκα ορισμένα θέματα, κυρίως στα δελτία ειδήσεων. Κανείς δεν είναι τέλειος, αλλά μετά από 30 χρόνια έχω συνειδητοποιήσει πλήρως τη σοβαρότητα που απαιτείται για το ιατρικό ρεπορτάζ. Σήμερα, μελετώ αρκετά, ώστε να απλοποιώ τα θέματα χωρίς να χάνουν την επιστημονική τους εγκυρότητα. Δεν είναι στον χαρακτήρα μου να δημιουργήσω τρόμο, για να προσελκύσω περισσότερους τηλεθεατές ή αναγνώστες.

-Μέσα από τα μηνύματα που λαμβάνετε από τον κόσμο, υπάρχει κάποιο που σας έχει συγκινήσει περισσότερο;

Κάθε μήνυμα για εμένα είναι ξεχωριστό και έχει τη δική του αξία. Χαίρομαι όταν λαμβάνω μηνύματα που με ευχαριστούν, καθώς φαίνεται ότι με κάποιον τρόπο έχω συμβάλει, όπως μου λένε, να αλλάξω τη ζωή τους. Έχουν υπάρξει πολύ συγκινητικά μηνύματα που αφορούν ανθρώπους με σοβαρά προβλήματα υγείας που στάθηκαν στα πόδια τους και θέλησαν να μοιραστούν μαζί μου τη δύναμη ψυχής που έδειξαν. Σε αυτή την περίπτωση, ποιος θα έμενε ασυγκίνητος;