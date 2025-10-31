«Το σόι σου» επιστρέφει απόψε, 31 Οκτωβρίου, στις 20:00 με νέο διπλό επεισόδιο μέσα από τη συχνότητα του Alpha και όλοι οι πρωταγωνιστές δηλώνουν ενθουσιασμένοι.

Η Βάσω Λασκαράκη βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και ανέφερε πως σκοπεύει να παρακολουθήσει το νέο επεισόδιο μαζί με την 12χρονη κόρη της, Εύα, λέγοντας πως ανυπομονούν να το δουν παρέα.

Στη συνέχεια σημείωσε: «Στην αρχή ήμουν λίγο δύσπιστη για τον νέο κύκλο, γιατί έχουν γίνει πολλές συζητήσεις τα τελευταία χρόνια. Η σειρά έχει αγαπηθεί, γιατί έχει οικογενειακό χαρακτήρα. Μπορεί να το δει όλη η οικογένεια, δεν έχει κάτι απειλητικό για να πεις “κλείσε την τηλεόραση”. Είναι χαλαρή, σε κάνει να νιώθεις ευχάριστα. Έχω νιώσει κι εγώ έτσι με σειρές. Να παίζει και σαν παρέα. Το μυστικό της επιτυχίας δεν ξέρω αν υπάρχει. Εμείς συναντηθήκαμε το 2014 και ήταν σαν να μας το φύλαγε η μοίρα στη δουλειά να συναντηθούμε και να γίνουμε οικογένεια. Με το που θα βρεθούμε όλοι μαζί είναι σαν να μην πέρασε μια ημέρα. Όλοι είμαστε ακριβώς 6 χρόνια μετά. Όλοι έχουμε μεγαλώσει. Τα κορίτσια είναι στο πανεπιστήμιο».

Η ηθοποιός αποκάλυψε πως στη σειρά θα τη δούμε να περιμένει με ανυπομονησία την προαγωγή του συζύγου της, Σάββα, (Μελέτης Ηλίας) που δουλεύει ως διευθυντής σε τράπεζα. «Η μεγάλη ανατροπή ξεκινάει από εκεί, ότι η Λυδία και ο Σάββας περιμένουν ότι επιτέλους θα λυθούν τα προβλήματά τους με αυτή την προαγωγή. Αλλά τα πράγματα δεν θα πάνε, όπως τα σχεδιάζουν», σημείωσε χαρακτηριστικά η Βάσω Λασκαράκη.

Δείτε το Sneak Preview: