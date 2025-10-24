Με νέο επεισόδιο έρχεται τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου στις 22:30 η συγκλονιστική σειρά «Γιατί ρε πατέρα», χαρίζοντάς μας εκρηκτικές στιγμές γέλιου, δράσης και περιπέτειας.

Όσα θα δούμε στο 6ο επεισόδιο:

Το σχέδιο διάσωσης της Βιβής είναι σε πλήρη εξέλιξη και έχει προκαλέσει ένταση σε όλους, καθώς το βασικό πρόβλημα που έχουν να αντιμετωπίσουν είναι ένα: Πώς θα μπουν στο σπίτι του Μιχαήλου. Η λύση βρίσκεται τελικά, μετά από αρκετή σκέψη, και φέρνει μαζί της νέες και απρόσμενες γνωριμίες. Η Τίνα, γειτόνισσα του Μιχαήλου, βρίσκει τον έρωτα της ζωής της στο πρόσωπο του Φώντα. Όλα πηγαίνουν άψογα και σύμφωνα με το σχέδιο, μέχρι που μία πτώση από μπαλκόνι και τα κομμένα φρένα ενός αυτοκινήτου θα κάνουν την απόλυτη ανατροπή.

Δείτε το trailer: