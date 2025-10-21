Συνταρακτικές είναι απόψε οι εξελίξεις σε ένα επεισόδιο που θα δρομολογήσει μεγάλες ανατροπές για τους ήρωες του «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια», όπου τίποτα δε θα είναι πλέον όπως πριν…

Μη χάσετε απόψε στις 22:30

Επεισόδιο 10: Η Αλεξάνδρα συστήνει την Άντζελα ως Αγγελική στον Βούλγαρη και αυτός εντυπωσιάζεται από τον χαρακτήρα και τις ικανότητές της, χωρίς να υποπτεύεται το παραμικρό. Συγχρόνως, η Αλεξάνδρα του κάνει μια πρόταση που δεν μπορεί να αρνηθεί, όσο η Άντζελα προσπαθεί να ψυχολογήσει τον Γρηγόρη. Ο Καπετανάκος φέρνει σε δύσκολη θέση τον Ανδρέα στο γήπεδο και οι σχέσεις τους οξύνονται. Στο καμπαρέ, μαζί με τον στόλο που φέρνει αναστάτωση, εμφανίζεται και η Κοραλία, μία νέα γυναίκα με ασυνήθιστη εμφάνιση, ζητώντας δουλειά. Η Γαλήνη αναγκάζεται να πει ψέματα στη Λένα για την πορεία της υγείας της, χωρίς να γνωρίζει όσα ριψοκίνδυνα σχεδιάζει η κόρη της με τη βοήθεια του Χρόνη. Ο Γιάμαρης δείχνει πως τα γεγονότα των τελευταίων μηνών τον έχουν πάρει από κάτω, και περνάει τον χρόνο του στην μπαρμπουτιέρα, μέχρι που μια αναπάντεχη συνθήκη του δίνει την ευκαιρία να μάθει ποιος ήταν μαζί με τον Στράτο το βράδυ.

Στην Ακτοπλοϊκή Βούλγαρη ο Γρηγόρης (Βασίλης Μηλιώνης) βλέπει την Άντζελα – που πλέον συστήνεται ως σεμνή και συνεσταλμένη Αγγελική (Ιζαμπέλα Φούλοπ) και θαμπώνεται από την ομορφιά της. Η Αλεξάνδρα Καπετανάκου (Μαρίνα Ασλάνογλου) γνωρίζει την μία στον άλλον και μαζί με την Άντζελα μπαίνουν στο γραφείο του Ντίνου (Αντώνης Καρυστινός) για να διεκδικήσουν τη θέση της γραμματέως. Το προσεκτικά μελετημένο σχέδιο εκδίκησης της Αλεξάνδρας τίθεται σε εφαρμογή…

Στο σπίτι της οικογενείας Βούλγαρη, ο Ντίνος (Αντώνης Καρυστινός) ζητά να μάθει από τη γυναίκα του τη Γαλήνη (Κλέλια Ρένεση) ποιο ήταν το ιατρικό πόρισμα για την κατάσταση της υγείας της Λένας (Χριστίνα Μαθιουλάκη). Αυτό που θ’ ακούσει ο πατέρας Βούλγαρης είναι πολύ σκληρό, το χειρότερο όμως είναι ότι έξω από την πόρτα τους, η Λένα παρακολουθεί κρυφά την κουβέντα των γονιών της και αυτό που ακούει την κάνει να σπαράξει από πόνο…

Πρωταγωνιστούν: Βασίλης Μπισμπίκης (Σπύρος Γιάμαρης), Κλέλια Ρένεση (Γαλήνη Βούλγαρη), Μαρίνα Ασλάνογλου (Αλεξάνδρα Καπετανάκου), Αντώνης Καρυστινός (Κωνσταντίνος Βούλγαρης), Αλέκος Συσσοβίτης (Ηλίας Καπετανάκος), Μαριάννα Πολυχρονίδη (Ρίτα Ζαφείρη), Ιζαμπέλλα Φούλοπ (‘Αντζελα Δρόσου), ‘Αρης Αντωνόπουλος (Στράτος Καπετανάκος), Βασίλης Μηλιώνης (Γρηγόρης Βούλγαρης), Σταύρος Σβήγκος (Χρόνης Θαλασσίτης), Κωνσταντίνα Τάκαλου (Φωφώ), Μαρία Καβουκίδου (Ξένη Φραγκούλη), Μαρθίλια Σβάρνα (Καίτη), Χριστίνα Μαθιουλάκη (Λένα Βούλγαρη), Δημήτρης Καπετανάκος (Στέλιος Σκαβάτσος), Ευφημία Καλογιάννη (Κοραλία), Δημήτρης Σέρφας (Αντρέας Καπετανάκος), Κυριάκος Σαλής (Ορέστης Βούλγαρης), Σμαράγδα Αδαμοπούλου (Βούλα Μαρκάκη), Γιάννα Ζιάννη (Ματίνα), Στέλλα Γκίκα (Ασημίνα), Γρηγορία Μεθενίτη (Ντόρα), Δημήτρης Παπανικολάου (Λάζαρος Φραγκούλης), Γιάννης Λεάκος (Νίκος Καστίλιας), Χριστίνα Στεφανίδη (Λουΐζα), Τριαντάφυλλος Δελής (Βούγγελας), Αργύρης Αποστόλου (Τάκης), Αγγελίνα Τερσενίδου (Γίτσα), Νεφέλη Παπαδερού (Βίκυ), Τάσος Καρλής (Ζήσης).

Στο ρόλο του καπετάν-Μανώλη, ο Μιχάλης Αεράκης.