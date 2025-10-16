Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις, απόψε στις 20:00, στη σειρά του Alpha, «Να μ’ αγαπάς». Μετά τη διάσωση της Ζωής και της Νικαίτης από τη φωτιά κάτι αλλάζει στις σχέσεις της Ζωής με τα δίδυμα. Η Φωτεινή και ο Λευτέρης αρχίζουν να αμφιταλαντεύονται ανάμεσα σε εκδίκηση και συναισθηματική ταύτιση, ενώ η Ζωή παλεύει με τις ενοχές της. Ο Άγγελος αποκαλύπτεται ως νόθος Καλλιγάς με σχέδιο εκδίκησης. Ο Χάρης, οργισμένος από τη σύγκριση με τον Ορφέα, οργανώνει σκοτεινή «αποστολή» για να πλήξει τον αδερφό του. Η Άννα δείχνει φανερά συναισθήματα για τον Λευτέρη, ενώ η Σοφία αναζητά μια ευκαιρία με τον Άγγελο. Η Ζωή αποφασίζει να αντιμετωπίσει τα δίδυμα παιδιά της, σε μια κρίσιμη συνάντηση.

Παίζουν: Δημήτρης Αλεξανδρής, Στεφανή Καπετανίδη, Στάθης Σταμουλακάτος, Ελισάβετ Μουτάφη, Μιχαήλ Ταμπακάκης, Κώστας Νικούλι, Ειρήνη Αγγελοπούλου, Αλέξανδρος Πιεχόβιακ, Μέγκι Σούλι, Γιώργος Τριανταφυλλίδης, Αντριάννα Ανδρέοβιτς, Αλίνα Κωτσοβούλου, Ειρήνη Τσέλλου, Μαρίλια Μητρούση.

Στο ρόλο της Νικαίτης η Μάνια Παπαδημητρίου.