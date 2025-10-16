Η καρδιά επιλέγει ποιον θα πει παιδί της!Το «Nα με λες μαμά», η νέα κοινωνική δραματική σειρά του Alpha, σε σκηνοθεσία Αντώνη Αγγελόπουλου, έχοντας σαν όχημα το πολύ καυτό θέμα της παιδικής κακοποίησης, λέει την ιστορία μιας γυναίκας που ανταποκρίνεται στις σιωπηλές κραυγές για βοήθεια ενός κακοποιημένου κοριτσιού και ταυτόχρονα εστιάζει στο συγκινητικό θέμα των σχέσεων μητέρας-κόρης. Όμως, παρά το βάρος της συγκεκριμένης θεματικής, ο πυρήνας αυτής της δραματικής σειράς είναι η «αγάπη».

Επεισόδιο 6: Η Ελβίρα έχει καταφέρει να αντιμετωπίσει τον Αντώνη, όμως η επίσκεψή του οδηγεί την Ξένια σε κρίση πανικού, νιώθοντας πως, όπου και να πάει πλέον, θα την εντοπίσουν. Το μόνο ασφαλές μέρος που της έρχεται στο μυαλό είναι το σπίτι της Αγγέλας. Η Χρύσα, παρά τις απειλές του Τόλη, επικοινωνεί με τον Αντώνη για να του ζητήσει βοήθεια ώστε να βρει την Ιωάννα. Εκείνος την αποφεύγει, γιατί όπως φαίνεται έχει άλλα σχέδια τελικά για την υπόθεση. Η Ελβίρα μεταφέρει την Ξένια και την Ιωάννα στο σπίτι της Αγγέλας, αλλά παθαίνει σοκ όταν καταλαβαίνει ποια είναι η γυναίκα πού θα τις φιλοξενήσει. Προσπαθεί να τις απομακρύνει από εκεί, αλλά η Ξένια δεν καταλαβαίνει τον λόγο και οι δύο γυναίκες καταλήγουν πάλι μαλωμένες. Η Αγγέλα ανοίγει το σπίτι της για την κόρη της και τη μικρή, όμως ούτε αυτήν τη φορά θα καταφέρουν να ηρεμήσουν. Η Χρύσα βρίσκεται ήδη στην Αθήνα, έχοντας καταφέρει μάλιστα να τις εντοπίσει.

Δείτε εδώ το sneak preview (1) :

Η Ελβίρα (Φιλαρέτη Κομνηνού) συνειδητοποιεί ότι η φίλη της Ξένιας, η Αγγελική (Ελένη Κοκκίδου), που τις φιλοξενεί με την Ιωάννα, είναι στην πραγματικότητα η Αγγέλα, η βιολογική μητέρα της Ξένιας. ΤΟ σοκ είναι μεγάλο για την Ελβίρα καθώς θεωρεί ότι η Αγγελική έχει στήσει ολόκληρη πλεκτάνη εις βάρος της. Κι ενώ βλέπει ότι η Αγγελική δεν έχει αποκαλύψει το μεγάλο μυστικό στην Ξένια, της κάνει μια άγρια επίθεση για τον ύπουλο τρόπο που κινείται. Η Αγγελική προσπαθεί να υπερασπιστεί τον εαυτό της λέγοντας της πως όλα έγιναν τυχαία. Η Αγγελική είχε κάθε πρόθεση να σεβαστεί την επιθυμία της Ελβίρας και να μην συναντήσει ποτέ την Ξένια και στην πραγματικότητα δεν το επεδίωξε ποτέ. Έπεσε πάνω της τυχαία και από ένα παιχνίδι της μοίρας ήρθαν κοντά, έγιναν φίλες και της πρόσφερε τη βοήθειά της όταν της τη ζήτησε η Ξένια. Η Ελβίρα δεν πιστεύει λέξη από όσα λέει και της ξεκαθαρίζει για μια ακόμα φορά πως η Ξένια είναι δική της κόρη, δικό της παιδί.

Δείτε εδώ το sneak preview (2):

Ο Τόλης (Ιβάν Σβιτάιλο) είναι αραχτός στο σπίτι όταν μπαίνει φουριόζα η Χρύσα (Δήμητρα Βλαγκοπούλου) και του λέει ότι θα κατέβει στην Αθήνα για να συναντήσει τον δημοσιογράφο που έκανε ερωτήσεις για την Ιωάννα με σκοπό να του ζητήσει βοήθεια να εντοπίσει την Ιωάννα. Η Χρύσα είναι σίγουρη πως το παιδί της το έχει πάρει η Ξένια και πρέπει να το πάρει πίσω. Ο Τόλης ακούγοντας τα σχέδιά της εξοργίζεται και της απαγορεύει να προχωρήσει με ό,τι έχει στο μυαλό της. Η Ξένια δεν θέλει να τον ακούσει και επιμένει σε αυτό που έχει σκοπό να κάνει. Ο Τόλης της θυμίζει το ξύλο που της έριξε την προηγούμενη μέρα και συνεχίζει απειλώντας της πως αν πάει Αθήνα και φέρει πίσω την Ιωάννα θα τη διώξει τελείως από το σπίτι. Εξάλλου για τον Τόλη είναι ξεκάθαρο πως οι λόγοι που η Χρύσα θέλει να πάρει πίσω την Ιωάννα είναι καθαρά εγωιστικοί γιατί η Ιωάννα διάλεξε μια άλλη γυναίκα για μάνα της και όχι το μητρικό της ένστικτο. Η Χρύσα ξέρει πως κατά βάθος ο Τόλης έχει δίκιο για τα κίνητρά της, αλλά στο τέλος τι θα αποφασίσει να κάνει; θα νικήσει ο εγωισμός της;

Δείτε το trailer:

Σενάριο: Νίκος Μήτσας

Σκηνοθεσία: Αντώνης Αγγελόπουλος

Διεύθυνση φωτογραφίας: Βασίλης Μουρίκης

Τραγούδι τίτλων: «Θα σ΄αγαπώ». Πρωτότυπη μουσική/Στίχοι: Γιώργος Χατζηνάσιος/Γιάννης Καλαμίτσης. Ερμηνεία: Δήμητρα Γαλάνη

Παραγωγή: FILMIKI

Πρωταγωνιστούν: Μαρία Κίτσου, Φιλαρέτη Κομνηνού, Ελένη Κοκκίδου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Ιβάν Σβιτάιλο, Αινείας Τσαμάτης, Δανάη Επιθυμιάδη, Χριστίνα Μαριάνου, Έλενα Μαρσίδου και η μικρή Ναυσικά Κοκοτά.

Να με λες μαμά – Τετάρτη & Πέμπτη στις 22:30