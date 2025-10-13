Απόψε, στις 22:30 στη σειρά του Alpha, «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια», ο φερόμενος ως δολοφόνος του Στράτου, Λυκούργος Κονταράς μεταφέρεται στον ανακριτή, ενώ η Αλεξάνδρα αποφασίζει να προτείνει στην Άντζελα ένα σχέδιο για να εκδικηθούν τον πραγματικό φονιά του γιου της. Μια επίσκεψη του Γιάμαρη στο σπίτι του Βούλγαρη ταράζει τη Λένα και τον Γρηγόρη, κάτι που μοιάζει να του βάζει υποψίες για το πόσο σχετίζονται με τον θάνατο του Στράτου. Ο Καπετανάκος προσπαθεί να ξαναβάλει μια τάξη στο Πόρτο Λεόνε, αλλά η καρδιά του δείχνει να τον προδίδει. Παράλληλα, ο καπετάν – Μανώλης καταφτάνει στην Τρούμπα με σκοπό να μάθει τι πραγματικά συμβαίνει με την εγγονή του.

Δείτε το sneak preview εδώ (1):

Η Λένα (Χριστίνα Μαθιουλάκη) ζητά με αγωνία να μάθει από τη μητέρα της (Κλέλια Ρένεση) τι αποφάσισε ο πατέρας για το μωρό. Θα το δώσει για υιοθεσία στην Γερμανία ή θα παραμείνει με τη θεία στη Σύρο; Η Γαλήνη (Κλέλια Ρένεση) την καθησυχάζει ότι το μωρό θα μείνει στην Σύρο, με την προϋπόθεση όμως η Λένα να μην παρακούσει άλλη φορά τον πατέρα της. Μόλις φύγει η αδελφή του, ο Γρηγόρης (Βασίλης Μηλιώνης) ρωτά την Γαλήνη τι της είπε η Αλεξάνδρα. Η αγωνία του είναι βαθιά για το τι συμβαίνει, η ενοχή, οι τύψεις για το χαμό του Στράτου αλλά και ο φόβος για το τι του επιφυλάσσει η μοίρα δεν κρύβονται. Η Γαλήνη βρίσκει τη δύναμη να τον καθησυχάσει και να τον ενδυναμώσει. Η μάνα Γαλήνη στέκεται όρθια στα πόδια της, βρίσκει τη δύναμη να συντρέξει τα παιδιά της στις αγωνίες και τους κινδύνους που τα απειλούν.

Δείτε το sneak preview εδώ (2):

Μετά από την έκρηξη του Γρηγόρη στη διάρκεια του δείπνου η Γαλήνη (Κλέλια Ρένεση) έχει μείνει μόνη στο τραπέζι με τον Σπύρο (Βασίλης Μπισμπίκης). Ανησυχεί μήπως ο γιος της καυγαδίσει με τον πατέρα του, ο Σπύρος αισθάνεται άσχημα που εξαιτίας του συγκρούστηκαν πατέρας και γιος. Πιο πολύ όμως, φαίνεται ότι στεναχωριέται γιατί αναστατώθηκε η Γαλήνη. Το βλέμμα του Σπύρου Γιάμαρη όταν ακουμπά στην Γαλήνη Βούλγαρη αποκτά μία τρυφερότητα που φαίνεται όλο και περισσότερο. Κάποιο βαθύ συναίσθημα κρύβεται στην καρδιά του σιωπηλού και σκληρού αστυνομικού για τη γυναίκα του παλιού του συναδέλφου και φίλου… Η Γαλήνη μπορεί να αισθάνεται αυτή τη ζεστασιά δίπλα στον Σπύρο αλλά η αγωνία της για το γιο της τον Γρηγόρη αλλά και την κόρη της την Λένα, δεν αφήνουν κανένα περιθώριο… Είναι μόνο μάνα , μια μάνα που ανησυχεί βαθιά για την τύχη των παιδιών της, μια μάνα που είναι αποφασισμένη για όλα προκειμένου να τα προστατεύσει.

Πρωταγωνιστούν: Βασίλης Μπισμπίκης (Σπύρος Γιάμαρης), Κλέλια Ρένεση (Γαλήνη Βούλγαρη), Μαρίνα Ασλάνογλου (Αλεξάνδρα Καπετανάκου), Αντώνης Καρυστινός (Κωνσταντίνος Βούλγαρης), Αλέκος Συσσοβίτης (Ηλίας Καπετανάκος), Μαριάννα Πολυχρονίδη (Ρίτα Ζαφείρη), Ιζαμπέλλα Φούλοπ (¶ντζελα Δρόσου), ¶ρης Αντωνόπουλος (Στράτος Καπετανάκος), Βασίλης Μηλιώνης (Γρηγόρης Βούλγαρης), Σταύρος Σβήγκος (Χρόνης Θαλασσίτης), Κωνσταντίνα Τάκαλου (Φωφώ), Μαρία Καβουκίδου (Ξένη Φραγκούλη), Μαρθίλια Σβάρνα (Καίτη), Χριστίνα Μαθιουλάκη (Λένα Βούλγαρη), Δημήτρης Καπετανάκος (Στέλιος Σκαβάτσος), Ευφημία Καλογιάννη (Κοραλία), Δημήτρης Σέρφας (Αντρέας Καπετανάκος), Κυριάκος Σαλής (Ορέστης Βούλγαρης), Σμαράγδα Αδαμοπούλου (Βούλα Μαρκάκη), Γιάννα Ζιάννη (Ματίνα), Στέλλα Γκίκα (Ασημίνα), Γρηγορία Μεθενίτη (Ντόρα), Δημήτρης Παπανικολάου (Λάζαρος Φραγκούλης), Γιάννης Λεάκος (Νίκος Καστίλιας), Χριστίνα Στεφανίδη (Λουΐζα), Τριαντάφυλλος Δελής (Βούγγελας), Αργύρης Αποστόλου (Τάκης), Αγγελίνα Τερσενίδου (Γίτσα), Νεφέλη Παπαδερού (Βίκυ), Τάσος Καρλής (Ζήσης).

Στο ρόλο του καπετάν-Μανώλη, ο Μιχάλης Αεράκης.