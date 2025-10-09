Μεγάλες αναμετρήσεις σήμερα σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Η βραδιά κορυφώνεται με τον αγώνα της Εθνικής Ελλάδας στη Γλασκώβη απέναντι στη Σκωτία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ενώ ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στη Βιτόρια κόντρα στη Μπασκόνια για την Euroleague. Στην κορυφαία διοργάνωση συμμετέχουν ακόμη Ρεάλ, Αρμάνι, Μονακό, Παρτίζαν, Εφές και Βίρτους. Παράλληλα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει πληθώρα προκριματικών αγώνων της UEFA, σημαντικές αναμετρήσεις τένις και δράση στο Eurocup Γυναικών.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

10:00 COSMOTE SPORT 6 HD: ATP Masters 1000 Σαγκάη

13:30 COSMOTE SPORT 6 HD: ATP Masters 1000 Σαγκάη

16:00 Novasports 6HD: WTA 1000 Γουχάν

19:00 Novasports 1HD: Φινλανδία – Λιθουανία (UEFA World Cup Qualifiers)

19:30 Novasports Start: Αθηναϊκός – Σαρνέ (Eurocup Women)

21:30 Novasports 6HD: Αρμάνι Μιλάνο – Μονακό (Euroleague)

21:30 Novasports 4HD: Μπασκόνια – Παναθηναϊκός (Euroleague)

21:30 Novasports 2HD: Παρτίζαν – Αναντολού Εφές (Euroleague)

21:45 Novasports Premier League: Αγγλία – Ουαλία (Φιλικός Αγώνας)

21:45 Novasports Extra 3: Αυστρία – Άγιος Μαρίνος (UEFA World Cup Qualifiers)

21:45 Novasports Extra 2: Μάλτα – Ολλανδία (UEFA World Cup Qualifiers)

21:45 Novasports Extra 1: Κύπρος – Βοσνία-Ερζεγοβίνη (UEFA World Cup Qualifiers)

21:45 Novasports Start: Παρί – Βίρτους Μπολόνια (Euroleague)

21:45 Novasports 3HD: Λευκορωσία – Δανία (UEFA World Cup Qualifiers)

21:45 Novasports 1HD: Τσεχία – Κροατία (UEFA World Cup Qualifiers)

21:45 ALPHA: Σκωτία – Ελλάδα (UEFA World Cup Qualifiers)

21:45 Novasports Extra 4: Νήσοι Φερόες – Μαυροβούνιο (UEFA World Cup Qualifiers)

22:00 Novasports 5HD: Ρεάλ Μαδρίτης – Βιλερμπάν (Euroleague)