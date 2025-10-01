Η πρώτη μέρα του Οκτωβρίου είναι γεμάτη Champions League. Το ελληνικό ενδιαφέρον στρέφεται στο «Έμιρεϊτς», όπου ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Άρσεναλ, ενώ το παιχνίδι που καθηλώνει όλη την Ευρώπη είναι το Παρί Σεν Ζερμέν – Μπαρτσελόνα. Δράση υπάρχει και στην Euroleague, με αναμετρήσεις που ανοίγουν τη νέα σεζόν, αλλά και στο τένις, όπου ο Γιανίκ Σίνερ διεκδικεί τον τίτλο στο Πεκίνο.
Αναλυτικά το πρόγραμμα
09:00 COSMOTE SPORT 7HD Γιανίκ Σίνερ – Λέρνερ Τιέν (Τελικός, Πεκίνο)
11:00 COSMOTE SPORT 6HD ATP Masters 1000 Σαγκάη (Κυρίως ταμπλό)
15:00 COSMOTE SPORT 6HD ATP Masters 1000 Σαγκάη (Κυρίως ταμπλό)
16:00 Novasports 6HD WTA 1000 Πεκίνο (Φάση των 16)
17:00 ΕΡΤ2 Δράμα – Ιωνικός Ν.Φ. (2020)
19:30 Novasports 4HD Πανιώνιος – Κέμνιτς (Euroleague)
19:45 COSMOTE SPORT 4HD Καραμπάγκ – Κοπεγχάγη (UEFA Champions League)
19:45 COSMOTE SPORT 3HD Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ – Νιούκαστλ (UEFA Champions League)
20:30 Novasports 5HD Μονακό – Ζαλγκίρις Κάουνας (Euroleague)
20:45 Novasports Prime Φενέρμπαχτσε – Παρί (Euroleague)
21:00 Novasports Start Βιλερμπάν – Βαλένθια (Euroleague)
21:00 Novasports 6HD Τρέντο – Μπουργκ (Euroleague)
22:00 COSMOTE SPORT 5HD Νάπολι – Σπόρτινγκ Λισαβόνας (UEFA Champions League)
22:00 COSMOTE SPORT 9HD Ντόρτμουντ – Μπιλμπάο (UEFA Champions League)
22:00 COSMOTE SPORT 8HD Λεβερκούζεν – PSV Αϊντχόφεν (UEFA Champions League)
22:00 COSMOTE SPORT 7HD Μονακό – Μάντσεστερ Σίτι (UEFA Champions League)
22:00 COSMOTE SPORT 6HD Βιγιαρεάλ – Γιουβέντους (UEFA Champions League)
22:00 COSMOTE SPORT 3HD Μπαρτσελόνα – Παρί Σεν Ζερμέν (UEFA Champions League)
22:00 MEGA – COSMOTE SPORT 2HD Άρσεναλ – Ολυμπιακός (UEFA Champions League)