Ο αγώνας Ατρόμητος – ΑΕΛ ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων τη Δευτέρα (29/9).

Οι δύο ομάδες κοντράρονται στις 18:00, στο Περιστέρι, στο παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώνεται η 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League, με τον Ατρόμητο να έχει 4 βαθμούς και την ΑΕΛ να ακολουθεί με 3.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

18:00 Stoiximan Super League: Ατρόμητος – ΑΕΛ Novibet / Novasports Prime

19:30 Serie A: Πάρμα – Τορίνο / COSMOTE SPORT 1 HD

21:30 Προεπισκόπηση Premier League / Novasports Prime

21:30 La Liga 2: Λεγανές – Καστεγιόν / Novasports Start

21:45 Serie A: Τζένοα – Λάτσιο / COSMOTE SPORT 2 HD

22:00 Premier League: Έβερτον – Γουέστ Χαμ / Novasports Premier League

22:00 La Liga: Βαλένθια – Οβιέδο / Novasports 1HD

22:00 Primeira Liga: Αρούκα – Πόρτο / COSMOTE SPORT 3 HD