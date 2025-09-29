Ο αγώνας Ατρόμητος – ΑΕΛ ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων τη Δευτέρα (29/9).
Οι δύο ομάδες κοντράρονται στις 18:00, στο Περιστέρι, στο παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώνεται η 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League, με τον Ατρόμητο να έχει 4 βαθμούς και την ΑΕΛ να ακολουθεί με 3.
Αναλυτικά το πρόγραμμα
18:00 Stoiximan Super League: Ατρόμητος – ΑΕΛ Novibet / Novasports Prime
19:30 Serie A: Πάρμα – Τορίνο / COSMOTE SPORT 1 HD
21:30 Προεπισκόπηση Premier League / Novasports Prime
21:30 La Liga 2: Λεγανές – Καστεγιόν / Novasports Start
21:45 Serie A: Τζένοα – Λάτσιο / COSMOTE SPORT 2 HD
22:00 Premier League: Έβερτον – Γουέστ Χαμ / Novasports Premier League
22:00 La Liga: Βαλένθια – Οβιέδο / Novasports 1HD
22:00 Primeira Liga: Αρούκα – Πόρτο / COSMOTE SPORT 3 HD