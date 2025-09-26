Οι αγώνες Ολυμπιακός – Καρδίτσα και ΑΕΚ – Προμηθέας για το Σούπερ Καπ του μπάσκετ ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Παρασκευή (26/9).

Η διοργάνωση, όπως και πέρυσι, διεξάγεται στη Ρόδο και οι «ερυθρόλευκοι» με τους «κιτρινόμαυρους» είναι τα φαβορί για την πρόκριση στον τελικό.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

17:00 ΑΕΚ – Προμηθέας / ΕΡΤ 2

19:30 Bundesliga 2 Σάλκε – Γκρόιτερ Φιρτ / NOVA Sports Prime

20:30 Ολυμπιακός – Καρδίτσα / ΕΡΤ 2

21:00 Saudi League Αλ Ιτιχάντ – Αλ Νασρ / COSMOTE Sport 8

21:30 La Liga 2 Μιραντές – Σαραγόσα / NOVA Sports Start

21:30 Bundesliga Μπάγερν – Βέρντερ / NOVA Sports

3

22:00 La Liga Ζιρόνα – Εσπανιόλ / NOVA Sports Prime

22:00 Championshp Γουέστ Μπρομ – Λέστερ / COSMOTE Sport 3

22:15 Liga Portugal Μπενφίκα – Ζιλ Βιθέντε / COSMOTE Sport 7