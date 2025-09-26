Οι αγώνες Ολυμπιακός – Καρδίτσα και ΑΕΚ – Προμηθέας για το Σούπερ Καπ του μπάσκετ ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Παρασκευή (26/9).
Η διοργάνωση, όπως και πέρυσι, διεξάγεται στη Ρόδο και οι «ερυθρόλευκοι» με τους «κιτρινόμαυρους» είναι τα φαβορί για την πρόκριση στον τελικό.
Αναλυτικά το πρόγραμμα
17:00 ΑΕΚ – Προμηθέας / ΕΡΤ 2
19:30 Bundesliga 2 Σάλκε – Γκρόιτερ Φιρτ / NOVA Sports Prime
20:30 Ολυμπιακός – Καρδίτσα / ΕΡΤ 2
21:00 Saudi League Αλ Ιτιχάντ – Αλ Νασρ / COSMOTE Sport 8
21:30 La Liga 2 Μιραντές – Σαραγόσα / NOVA Sports Start
21:30 Bundesliga Μπάγερν – Βέρντερ / NOVA Sports
3
22:00 La Liga Ζιρόνα – Εσπανιόλ / NOVA Sports Prime
22:00 Championshp Γουέστ Μπρομ – Λέστερ / COSMOTE Sport 3
22:15 Liga Portugal Μπενφίκα – Ζιλ Βιθέντε / COSMOTE Sport 7