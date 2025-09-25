Ο αγώνας του Παναθηναϊκού με τη Γιουνγκ Μπόις για την 1η αγωνιστική της League Phase του Europa League ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Πέμπτη (25/9).

Οι «πράσινοι» ξεκινούν από την Ελβετία το… ταξίδι τους και θέλουν τη νίκη ώστε να μπουν με το δεξί και παράλληλα να πάρουν τα πάνω τους για τη συνέχεια, τόσο στην Ευρώπη όσο φυσικά και στο πρωτάθλημα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

19:45 Europa League: Λιλ – Μπραν / COSMOTE SPORT 5 HD

19:45 Europa League: Γκόου Αχέντ Ιγκλς – Στεάουα Βουκουρεστίου / COSMOTE SPORT 3 HD

19:45 Europa League: Λεπτό προς Λεπτό / COSMOTE SPORT 1 HD

20:30 La Liga: Οσασούνα – Έλτσε / Novasports 1HD

21:00 Saudi League: Αλ Χιλάλ – Αλ Οκχντούντ / COSMOTE SPORT 9 HD

22:00 Coppa Italia: Τορίνο – Πίζα / Novasports 2HD

22:00 Europa League: Ουτρέχτη – Λιόν / COSMOTE SPORT 5 HD

22:00 Europa League: Σάλτσμπουργκ – Πόρτο / COSMOTE SPORT 4 HD

22:00 Europa League: Φερεντσβάρος – Βικτόρια Πλζεν / COSMOTE SPORT 8 HD

22:00 Europa League: Στουτγκάρδη – Θέλτα / COSMOTE SPORT 7 HD

22:00 Europa League: Ρέιντζερς – Γκενκ / COSMOTE SPORT 6 HD

22:00 Europa League: Γιουνγκ Μπόις – Παναθηναϊκός / ANT1 και COSMOTE SPORT 2 HD

22:00 Europa League: Άστον Βίλα – Μπολόνια / COSMOTE SPORT 3 HD

22:00 Europa League Λεπτό προς Λεπτό / COSMOTE SPORT 1 HD

22:30 La Liga: Οβιέδο – Μπαρτσελόνα / Novasports Prime