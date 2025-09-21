Το ντέρμπι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό στη Stoiximan Super League ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Κυριακή (21/9).

Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν αρχίσει το πρωτάθλημα με τρεις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια, σε αντίθεση με τους «πράσινους» που έχουν μόλις ένα βαθμό και έχουν μείνει στο -9. Έτσι, προχώρησαν σε αλλαγή προπονητή και με τον Χρήστο Κόντη στον πάγκο πλέον θέλουν μόνο νίκη για να μη βγουν νοκ άουτ από τόσο νωρίς στη σεζόν.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

13:30 (Cosmote Sport 3) – Ποδόσφαιρο, Serie A, Λάτσιο – Ρόμα

14:00 (Action 24) – Ποδόσφαιρο, Super League 2, Πανιώνιος – Athens Kallithea

14:30 (NovaSports 3) – Ποδόσφαιρο, Bundesliga 2, Χολστέιν Κιέλ – Καρλσούη

15:00 (NovaSports 1) – Ποδόσφαιρο, La Liga, Ράγιο Βαγιεκάνο – Θέλτα

15:30 (NovaSports 4) – Ποδόσφαιρο, Eredivisie, Αϊντχόφεν – Άγιαξ

16:00 (Cosmote Sport 2) – Ποδόσφαιρο, Serie A, Τορίνο – Αταλάντα

16:00 (Cosmote Sport 3) – Ποδόσφαιρο, Serie A, Κρεμονέζε – Πάρμα

16:00 (Cosmote Sport 8) – Χάντμπολ, Bundesliga, Φούσε Βερολίνου – Μέλσουνγκεν

16:00 (NovaSports Premier League) – Ποδόσφαιρο, Premier League, Σάντερλαντ – Άστον Βίλα

16:00 (NovaSports Start) – Ποδόσφαιρο, Premier League, Μπόρνμουθ – Νιουκάστλ

16:30 (NovaSports 2) – Ποδόσφαιρο, Bundesliga, Άντραχτ – Ουνιόν

16:30 (ΕΡΤ2) – Μπάσκετ, Φιλικό, Άρης – Μύκονος

17:15 (NovaSports 1) – Ποδόσφαιρο, La Liga, Μαγιόρκα – Ατλέτικο Μαδρίτης

17:30 (Cosmote Sport 1) – Ποδόσφαιρο, Super League, ΑΕΛ – ΑΕΚ

17:30 (Cosmote Sport 9) – Ποδόσφαιρο, Scottish Premiership, Πάτρικ Θιστλ – Σέλτικ

17:45 (NovaSports 4) – Ποδόσφαιρο, Eredivisie, Άλκμααρ – Φέγενορντ

18:00 (NovaSports Prime) – Ποδόσφαιρο, Super League, Λεβαδειακός – ΟΦΗ

18:00 (Cosmote Sport 4) – Μπάσκετ, Φιλικό, Φενέρμπαχτσε – Αρμάνι Μιλάνο

18:30 (NovaSports Premier League) – Ποδόσφαιρο, Premier League, Άρσεναλ – Μάντσεστερ Σίτι

18:30 (NovaSports 3) – Ποδόσφαιρο, Bundesliga, Λεβερκούζεν – Γκλάντμπαχ

19:00 (Cosmote Sport 2) – Ποδόσφαιρο, Serie A, Φιορεντίνα – Κόμο

19:15 (ΕΡΤ2) – Μπάσκετ, Φιλικό, Περιστέρι – Προμηθέας

19:30 (NovaSports 1) – Ποδόσφαιρο, La Liga, Έλτσε – Οβιέδο

20:30 (NovaSports Prime) – Ποδόσφαιρο, Bundesliga, Ντόρτμουντ – Βόλφσμπουργκ

20:30 (Cosmote Sport 4) – Μπάσκετ, Φιλικό, Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας

21:00 (Cosmote Sport 1) – Ποδόσφαιρο, Super League, Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

21:45 (Cosmote Sport 2) – Ποδόσφαιρο, Serie A, Ίντερ – Σασουόλο

22:00 (NovaSports 1) – Ποδόσφαιρο, La Liga, Μπαρτσελόνα – Χετάφε

22:00 (Cosmote Sport 7) – Ποδόσφαιρο, Liga Portugal, Κάζα Πία – Φαμαλικάο