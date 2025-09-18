Η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Παρτιζάν το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» και οι αγώνες του Champions League ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Πέμπτη (18/9).

Οι «πράσινοι» θα αντιμετωπίσουν τους Σέρβους στον αγώνα που θα γίνει στην Αυστραλία και ο οποίος αποτελεί ένα καλό τεστ ενόψει της έναρξης της σεζόν, η οποία δεν αργεί πλέον. Το παιχνίδι θα αρχίσει στις 12:30 (ώρα Ελλάδας) και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ1 HD.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

12:30 Τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, Παναθηναϊκός – Παρτιζάν / ΕΡΤ1 HD

13:00 Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου / ΕΡΤ2 HD

19:45 Champions League, Κοπεγχάγη – Λεβερκούζεν / Cosmote Sport 7

20:15 EuroCup Women, Παναθλητικός Συκεών – Ντιναμό Σάσαρι / ΕΡΤ3 HD

22:00 Champions League, Άιντραχτ – Γαλατασαράι / Cosmote Sport 5

22:00 Champions League, Μπριζ – Μονακό / Cosmote Sport 6

22:00 Champions League, Σπόρτινγκ – Καϊράτ / 22:00, Cosmote Sport 4

22:00 Champions League, Νιούκαστλ – Μπαρτσελόνα / 22:00, Cosmote Sport 3

22:00 Champions League, Μάντσεστερ Σίτι – Νάπολι / Cosmote Sport 2