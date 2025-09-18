Η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Παρτιζάν το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» και οι αγώνες του Champions League ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Πέμπτη (18/9).
Οι «πράσινοι» θα αντιμετωπίσουν τους Σέρβους στον αγώνα που θα γίνει στην Αυστραλία και ο οποίος αποτελεί ένα καλό τεστ ενόψει της έναρξης της σεζόν, η οποία δεν αργεί πλέον. Το παιχνίδι θα αρχίσει στις 12:30 (ώρα Ελλάδας) και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ1 HD.
Αναλυτικά το πρόγραμμα
12:30 Τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, Παναθηναϊκός – Παρτιζάν / ΕΡΤ1 HD
13:00 Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου / ΕΡΤ2 HD
19:45 Champions League, Κοπεγχάγη – Λεβερκούζεν / Cosmote Sport 7
20:15 EuroCup Women, Παναθλητικός Συκεών – Ντιναμό Σάσαρι / ΕΡΤ3 HD
22:00 Champions League, Άιντραχτ – Γαλατασαράι / Cosmote Sport 5
22:00 Champions League, Μπριζ – Μονακό / Cosmote Sport 6
22:00 Champions League, Σπόρτινγκ – Καϊράτ / 22:00, Cosmote Sport 4
22:00 Champions League, Νιούκαστλ – Μπαρτσελόνα / 22:00, Cosmote Sport 3
22:00 Champions League, Μάντσεστερ Σίτι – Νάπολι / Cosmote Sport 2