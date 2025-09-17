Ο αγώνας Ολυμπιακός – Πάφος για την πρεμιέρα του Champions League ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Τετάρτη (17/9).

Οι «ερυθρόλευκοι» επιστρέφουν στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση έπειτα από απουσία τεσσάρων χρόνων και θέλουν να ξεκινήσουν με το δεξί, παίρνοντας τη νίκη κόντρα στην κυπριακή ομάδα που είναι πρωτάρα στο Champions League.

Νωρίτερα, στις 14:49 συγκεκριμένα, είναι προγραμματισμένος ο τελικός στο άλμα εις μήκος στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου, με τον Μίλτο Τεντόγλου να έχει ως στόχο το χρυσό μετάλλιο.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

13:30 Youth League, Ολυμπιακός – Πάφος, Cosmote Sport 2 HD

14:49 Τελικός Τεντόγλου στο μήκος, ΕΡΤ2

15:00 Παναιτωλικός – Άρης, League Phase Κυπέλλου Ελλάδος, Cosmote Sport 1

16:00 Αιγάλεω – ΑΕΚ, League Phase Κυπέλλου Ελλάδος, Cosmote Sport 1

17:30 Παναθηναϊκός – Athens Kallithea, League Phase Κυπέλλου Ελλάδος, Cosmote Sport 1

17:30 Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ, League Phase Κυπέλλου Ελλάδος, Cosmote Sport 1

19:45 Ολυμπιακός – Πάφος, Champions League, Cosmote Sport 6-MEGA

19:45 Σλάβια Πράγας – Μπόντο Γκλιμτ, Champions League, COSMOTE SPORT 6 HD

21:00 Φέγενορντ – Φορτούνα Σίταρντ, Eredivisie, Novasports Start

22:00 Μπάγερν Μονάχου – Τσέλσι, Champions League, Cosmote Sport 4

22:00 Παρί Σεν Ζερμέν – Αταλάντα, Champions League, COSMOTE SPORT 5 HD

22:00 Λίβερπουλ – Ατλέτικο Μαδρίτης, Champions League, Cosmote Sport 3

22:00 Άγιαξ – Ίντερ, Champions League, COSMOTE SPORT 7 HD