Το «Breakfast@Star» επέστρεψε για 4η σεζόν, με την Ελένη Χατζίδου, τον Ετεοκλή Παύλο και την παρέα τους να καλημερίζουν το τηλεοπτικό κοινό.

Η έναρξη της εκπομπής περιλάμβανε ξεκαρδιστικά πλάνα από τα backstage, με όλους τους συμμετέχοντες να ξεδιπλώνουν την ξεχωριστή προσωπικότητά τους, δίνοντας μια γεύση από το κλίμα ενότητας και ενθουσιασμού που επικρατεί πίσω από τις κάμερες.

Η Ελένη Χατζίδου, κατά την είσοδό της στο πλατό της εκπομπής, εμφανίστηκε κρατώντας από το χέρι τον Ετεοκλή Παύλου και δεν μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνησή της: «Άλλοι κλαίνε στο φινάλε εγώ θα κλάψω στην πρεμιέρα, τι είναι αυτό το πράγμα; Παιδιά συγκινούμαι πάρα πολύ».