Ο αγώνας της Ελλάδας με τη Δανία για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026 ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων τη Δευτέρα (8/9).

Η Εθνική ομάδα έκανε ιδανικό ξεκίνημα με το 5-1 επί της Λευκορωσίας, είναι στην κορυφή της βαθμολογίας του ομίλου και με νίκη επί των Σκανδιναβών, οι οποίοι είναι πολύ ποιοτική ομάδα, θα τους αφήσει στο -5 και θα είναι φαβορί για την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

21:45 Ελλάδα – Δανία, Προκριματικά Μουντιάλ 2026, Alpha

21:45 Ισραήλ – Ιταλία, Προκριματικά Μουντιάλ 2026, Novasports 1

21:45 Κροατία – Μαυροβούνιο, Προκριματικά Μουντιάλ 2026, NovaSports Start

21:45 Λευκορωσία – Σκωτία, Προκριματικά Μουντιάλ 2026, NovaSports 3

21:45 Ελβετία-Σλοβενία, Προκριματικά Μουντιάλ 2026, NovaSports 2

21:45 Κόσοβο – Σουηδία, Προκριματικά Μουντιάλ 2026, Novasports 4

21:45 Γιβραλτάρ – Νήσοι Φερόες, Προκριματικά Μουντιάλ 2026, Novasports 5