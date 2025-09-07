Ο αγώνας Ελλάδα – Ισραήλ για τη φάση των «16» του EuroBasket 2025 ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Κυριακή (7/9).
Η Εθνική ομάδα κατάφερε να τερματίσει στην 1η θέση του ομίλου της και στόχος της πλέον είναι να αποκλείσει τους Ισραηλινούς και να βρεθεί στους προημιτελικούς, κάνοντας ακόμη ένα βήμα προς τον μεγάλο στόχο του μεταλλίου.
Αναλυτικά το πρόγραμμα
12:00 Πολωνία – Βοσνία Ερζεγοβίνη, Eurobasket φάση των «16» (NovaSports Start)
15:15 Γαλλία – Γεωργία, Eurobasket φάση των «16» (NovaSports Start/ΕΡΤ1)
16:00 Γεωργία – Βουλγαρία / Novasports Prime
18:30 Ιταλία – Σλοβενία, Eurobasket φάση των «16» (NovaSports Start)
19:00 Λιθουανία – Ολλανδία / Novasports Prime
19:00 Βόρεια Μακεδονία – Λιχτενστάιν / Novasports 1HD
21:00 Γιανίκ Σίνερ – Κάρλος Αλκαράθ, US OPEN Final (Eurosport 1)
21:45 Ελλάδα – Ισραήλ, Eurobasket φάση των «16» (NovaSports Start, ΕΡΤ1)
21:45 Λεπτό προς Λεπτό / Novasports Prime
21:45 Λουξεμβούργο – Σλοβακία / Novasports 5HD
21:45 Βέλγιο – Καζακστάν / Novasports 4HD
21:45 Γερμανία – Βόρεια Ιρλανδία / Novasports 3HD
21:45 Πολωνία – Φινλανδία / Novasports 2HD
21:45 Τουρκία – Ισπανία / Novasports 1HD