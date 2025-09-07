Ο αγώνας Ελλάδα – Ισραήλ για τη φάση των «16» του EuroBasket 2025 ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Κυριακή (7/9).

Η Εθνική ομάδα κατάφερε να τερματίσει στην 1η θέση του ομίλου της και στόχος της πλέον είναι να αποκλείσει τους Ισραηλινούς και να βρεθεί στους προημιτελικούς, κάνοντας ακόμη ένα βήμα προς τον μεγάλο στόχο του μεταλλίου.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

12:00 Πολωνία – Βοσνία Ερζεγοβίνη, Eurobasket φάση των «16» (NovaSports Start)

15:15 Γαλλία – Γεωργία, Eurobasket φάση των «16» (NovaSports Start/ΕΡΤ1)

16:00 Γεωργία – Βουλγαρία / Novasports Prime

18:30 Ιταλία – Σλοβενία, Eurobasket φάση των «16» (NovaSports Start)

19:00 Λιθουανία – Ολλανδία / Novasports Prime

19:00 Βόρεια Μακεδονία – Λιχτενστάιν / Novasports 1HD

21:00 Γιανίκ Σίνερ – Κάρλος Αλκαράθ, US OPEN Final (Eurosport 1)

21:45 Ελλάδα – Ισραήλ, Eurobasket φάση των «16» (NovaSports Start, ΕΡΤ1)

21:45 Λεπτό προς Λεπτό / Novasports Prime

21:45 Λουξεμβούργο – Σλοβακία / Novasports 5HD

21:45 Βέλγιο – Καζακστάν / Novasports 4HD

21:45 Γερμανία – Βόρεια Ιρλανδία / Novasports 3HD

21:45 Πολωνία – Φινλανδία / Novasports 2HD

21:45 Τουρκία – Ισπανία / Novasports 1HD