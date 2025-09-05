Ο αγώνας Ελλάδα – Λευκορωσία για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026 ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Παρασκευή (5/9).

Η Εθνική μας ομάδα, η οποία έχει κάνει ένα νέο ξεκίνημα τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς και έχει αφήσει πολλές υποσχέσεις για το μέλλον, θέλει να επιστρέψει σε μια μεγάλη διοργάνωση και θα προσπαθήσει να κάνει απόψε το πρώτο βήμα υποδεχόμενη τους Λευκορώσους στο Καραϊσκάκη.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

11:40 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2025 Γκραν Πρι Καταλονίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)

14:10 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 2025 Γκραν Πρι Καταλονίας (Δοκιμές)

15:00 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 2025 Γκραν Πρι Καταλονίας (Δοκιμές)

15:55 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2025 Γκραν Πρι Καταλονίας (Δοκιμές)

21:45 Novasports Premier League Δανία – Σκωτία UEFA World Cup Qualifiers 2025

21:45 Novasports Extra 1 Μολδαβία – Ισραήλ UEFA World Cup Qualifiers 2025

21:45 Novasports Start Μαυροβούνιο – Τσεχία UEFA World Cup Qualifiers 2025

21:45 Novasports 6HD Νήσοι Φερόες – Κροατία UEFA World Cup Qualifiers 2025

21:45 Novasports 5HD Ισλανδία – Αζερμπαϊτζάν UEFA World Cup Qualifiers 2025

21:45 Novasports 4HD Ελβετία – Κόσοβο UEFA World Cup Qualifiers 2025

21:45 Novasports 3HD Σλοβενία – Σουηδία UEFA World Cup Qualifiers 2025

21:45 Novasports 2HD Ιταλία – Εσθονία UEFA World Cup Qualifiers 2025

21:45 Novasports 1HD Ουκρανία – Γαλλία UEFA World Cup Qualifiers 2025

21:45 ALPHA Ελλάδα – Λευκορωσία UEFA World Cup Qualifiers 2025