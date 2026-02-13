Απόψε, Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου στις 9 το βράδυ, διεξάγεται ο Β’ Ημιτελικός του «Sing for Greece 2026» που θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ1.

14 τραγούδια θα διαγωνιστούν στον Β’ Ημιτελικό διεκδικώντας μία από τις επτά θέσεις που οδηγούν στον μεγάλο τελικό που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026 στις 21:00. H θα κριθεί αποκλειστικά από την ψήφο του κοινού.

Θυμίζουμε ότι ο 70ός διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision θα πραγματοποιηθεί στη Βιέννη της Αυστρίας, από τις 12 έως και τις 16 Μαΐου 2026. Η Ελλάδα θα διαγωνιστεί στις 12 Μαΐου 2026, στο πρώτο μισό της βραδιάς.

Η σειρά που θα εμφανιστούν τα τραγούδια

1. AGAPI – RIKKI



2. Back in the Game – GARVIN



3. Labyrinth – Mikay



4. Daughters of the Sun (A, E, I, O, U) – Μαρίκα



5. Mad About It – D3lta



6. Αστείο – ZAF



7. No More Drama – KIANNA



8. You Are the Fire – Stella Kay



9. Anatello – TIANORA



10. Whatcha Doin To Me – Victoria Anastasia



11. Set Everything On Fire – BASILICA



12. Dark Side of the Moon – good job Nicky



13. Bulletproof – KOZA MOSTRA



14. SABOTAGE! – leroybroughtflowers

Στον Β’ Ημιτελικό θα ανέβει στη σκηνή η Τάμτα, παρουσιάζοντας σόου με την ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Επιπλέον, η Antigoni θα παρουσιάσει, για πρώτη φορά ζωντανά, το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.

O μεγάλος τελικός και η ανάδειξη του νικητή

Ο μεγάλος τελικός θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026 στις 21:00. Εκεί, το τραγούδι που θα πάρει την πρωτιά θα αναδειχθεί μέσα από έναν συνδυασμό τηλεψηφοφορίας του κοινού (50%), διεθνούς κριτικής επιτροπής (25%) και ελληνικής κριτικής επιτροπής (25%), ώστε η τελική απόφαση να αντικατοπτρίζει και την απήχηση στο κοινό και την αξιολόγηση των επιτροπών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα online ψηφοφορίας, επιτρέποντας και στους Έλληνες του εξωτερικού να συμμετέχουν στην ανάδειξη του τραγουδιού που θα μας εκπροσωπήσει στη Eurovision.

Από τον πρώτο ημιτελικό έχουν περάσει στον μεγάλο τελικό οι:

1. «Άλμα», Rossana Mailan

2. «Europa», STEFI

3. «Paréa», Evangelia

4. «Χάνομαι», Marseaux

5. «Ferto», Akylas

6. «The Other Side», Alexandra Sieti

7. «YOU & I», STYLIANOS