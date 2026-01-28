Με ένα ερωτηματικό για τη χημεία ανάμεσα στα κεντρικά πρόσωπα της φετινής Eurovision τοποθετήθηκε η Δάφνη Μπόκοτα, δίνοντας το δικό της στίγμα για τον εθνικό τελικό της Ελλάδας. Η δημοσιογράφος, που έχει ταυτίσει το όνομά της με τον θεσμό, εξέφρασε τις επιφυλάξεις της για το αν τα τρία πρόσωπα που επέλεξε η ΕΡΤ μπορούν να λειτουργήσουν ως ομάδα στη σκηνή.

Προσωπικότητες με εκτόπισμα αλλά χωρίς «χημεία»;

Ο Γιώργος Καπουτζίδης, η Μπέττυ Μαγγίρα και η Κατερίνα Βρανά είναι οι οικοδεσπότες που θα αναλάβουν το «Sing for Greece – Εθνικός Τελικός 2026». Μιλώντας στην εκπομπή «Breakfast@Star» την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου, η Δάφνη Μπόκοτα παραδέχτηκε ότι ανυπομονεί να δει το αποτέλεσμα, παρά τις αμφιβολίες της.

«Να το δω. Πραγματικά, δεν μου κολλάει πολύ, αλλά θέλω να το δω. Γιατί νομίζω ότι ο καθένας από μόνος του έχει ένα εκτόπισμα και μια τεράστια προσωπικότητα και πραγματικά θέλω να δω πώς θα δέσουν αυτοί οι τρεις», δήλωσε χαρακτηριστικά, εστιάζοντας στο γεγονός ότι οι έντονες προσωπικότητες των παρουσιαστών μπορεί να δυσκολευτούν να συνυπάρξουν αρμονικά.

Το πρόγραμμα των ημιτελικών και η ψηφοφορία

Η διαδρομή προς τη Eurovision 2026 περιλαμβάνει τρεις μεγάλες βραδιές που θα καλυφθούν ζωντανά από την ΕΡΤ1 και την πλατφόρμα ERTFLIX. Συνολικά 28 τραγούδια θα ριχτούν στη μάχη, χωρισμένα σε δύο γύρους:

Α’ Ημιτελικός (Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου): Τα πρώτα 14 υποψήφια κομμάτια.

Τα πρώτα 14 υποψήφια κομμάτια. Β’ Ημιτελικός (Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου): Τα επόμενα 14 τραγούδια της λίστας.

Από κάθε βραδιά, επτά συμμετοχές θα εξασφαλίζουν το εισιτήριο για την επόμενη φάση, με την απόφαση να ανήκει εξ ολοκλήρου στην ψήφο του κοινού.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της δημόσιας τηλεόρασης, ο μεγάλος τελικός θα διεξαχθεί την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου. Εκεί, το κοινό θα μοιραστεί την ευθύνη της τελικής επιλογής με δύο κριτικές επιτροπές, μία ελληνική και μία διεθνή, για να αναδειχθεί το τραγούδι που θα ταξιδέψει στον διαγωνισμό.