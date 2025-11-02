Στην κορυφή της prime time παρέμεινε το βράδυ του Σαββάτου (1/11) το Voice, φέρνοντας τον ΣΚΑΪ στην πρώτη θέση του ανταγωνισμού. Το μουσικό talent show συνέχισε τη δυναμική του πορεία στα νούμερα τηλεθέασης, συγκεντρώνοντας ποσοστό 16,3% στο κοινό 18-54.

Πρεμιέρα για τη νέα σειρά του MEGA “Μια Νύχτα Μόνο”, με τους Λάλο-Λαμπροπούλου στους πρωταγωνιστικούς ρόλους σε ένα διπλό επεισόδιο που εντυπωσίασε με την αισθητική και τις ερμηνείες. Στο δυναμικό κοινό η πρεμιέρα της σειράς σημείωσε 11,8%. Λίγο νωρίτερα, η σειρά “Τρομεροί Γονείς” έδωσε στον Alpha μερίδιο 11%.

Ο “Εκατομμυριούχος” βρέθηκε στο 10,2% και το RoadShow που ακολούθησε υποχώρησε στο 8,4%.Μόλις στο 1% η τηλεθέαση για την “Παρέα” του Γιώργου Κουβαρά στην ΕΡΤ.

Όσον αφορά το γενικό σύνολο, εκεί τα ποσοστά του Voice έδειξαν 23,1%, αγγίζοντας μάλιστα σε τέταρτο το 35,3%. Ακολούθησε το “Μια Νύχτα Μόνο” με 18,5% και ο “Εκατομμυριούχος” του Γρηγόρη Αρναούτογλου με 14,4%.

Στο 11% οι “Τρομεροί Γονείς” και στο 9,4% το RoadShow, με την “Παρέα” να κλείνει στο 2,4%.

Η τηλεθέαση αναλυτικά

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

The Voice – 16,3%

Μια Νύχτα Μόνο – 11,8%

Τρομεροί Γονείς – 11%

Ποιος Θέλει Να Γίνει Εκατομμυριούχος – 10,2%

The RoadShow – 8,4%

#Παρέα – 1%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

The Voice – 23,1%

Μια Νύχτα Μόνο – 18,5%

Ποιος Θέλει Να Γίνει Εκατομμυριούχος – 14,4%

Τρομεροί Γονείς – 11%

The RoadShow – 9,4%

#Παρέα – 2,4%

*Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.