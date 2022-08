Η φετινή απονομή των MTV Video Music Awards πραγματοποιήθηκε στο Νιου Τζέρσεϊ χαρίζοντας στους θεατές μερικές αξέχαστες στιγμές. Μία από τις μεγάλες εκπλήξεις της βραδιάς ήταν η 11 δευτερολέπτων εμφάνιση του Τζόνι Ντεπ ως αστροναύτης. Ωστόσο και η λατίνα τραγουδίστρια Annita με την εμφάνισή της αλλά και τον προκλητικό της χορό δεν πέρασε απαρατήρητη…

Η τραγουδίστρια είναι γνωστή για τις «καυτές» εμφανίσεις της και για ακόμα μία φορά, φρόντισε να «αναστατώσει» το κοινό που βρέθηκε στο Prudential Center. Η Annita χάρισε στο πλήθος μία μοναδική ερμηνεία της μεγάλης της επιτυχίας «Envolver» και εντυπωσίασε τόσο με τη φωνή της όσο και με την εμφάνισή της.

Η τραγουδίστρια επέλεξε να ανέβει στη σκηνή φορώντας ένα εφαρμοστό και σχεδόν διάφανο, κόκκινο κορμάκι. Η Annita ξεκίνησε να λικνίζεται σε έναν αισθησιακό χορό και φυσικά, από την εμφάνισή της δεν έλειψε αυτό που την έκανε διάσημη, το twerking.

«VMAs, νομίζατε ότι δεν θα κουνούσα τα οπίσθιά μου απόψε;», φώναξε στο κοινό ανεβαίνοντας στη σκηνή και το κοινό την αποθέωσε. Αξίζει να σημειωθεί πως η Annita είναι η πρώτη Βραζιλιάνα τραγουδίστρια που προτάθηκε για VMA. Το «Envolver» κατάφερε να επικρατήσει ανάμεσα σε άλλες latin επιτυχίες, όπως τα «Tití Me Preguntó» των Bad Bunny, το «Mamiii» των Becky G και Karol G, το «Remix» του Daddy Yankee, το «Pepas» του Farruko και το «In da Getto» των J Balvin και Skrillex.

Η λατίνα τραγουδίστρια κατάφερε και κέρδισε το καλύτερο βραβείο λάτιν τραγουδιού.

«Χθες γράψαμε ιστορία. Η χώρα μου είχε την ευκαιρία να είναι παρούσα για πρώτη φορά σε μια τόσο μεγάλη γιορτή που είναι το @vmas ούτε καν στα μεγαλύτερά μου όνειρα ή το όνειρο κανενός άλλου δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ότι αυτό ήταν δυνατό να είναι για τη Βραζιλία. Πάντα πιστεύουμε ότι είναι αδύνατο όταν δεν έχουμε δει να συμβαίνει πριν. Αλλά τώρα μπορώ να σου πω.. ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ. Είμαστε Λατίνοι, αλλά ταυτόχρονα η γλώσσα μας (πορτογαλικά) μας κάνει τόσο διαφορετικούς από τους άλλους (ισπανόφωνοι). Ήταν τόσο πολύ η δουλειά για να γίνουν όλα με τον σεβασμό που πάντα ήθελα να έχω για όλους τους πολιτισμούς. Η Βραζιλία ήταν σε μια μεγάλη γιορτή χθες, νιώθοντας μέρος από κάτι τόσο μεγάλο για πρώτη φορά… και ελπίζω να μπορώ να δω στο μέλλον όλο και περισσότερους Βραζιλιάνους να κερδίζουν σε όλο τον κόσμο. Η πόρτα άνοιξε. Ευχαριστώ , λατίνοι και όλες τις χώρες που ταξίδεψα, που με σεβαστήκατε τόσο πολύ το ταξίδι μου. (Ιδιαίτερες ευχαριστίες στους @jbalvin και @maluma που ήταν οι πρώτοι υποστηρικτές μου στη ζωή όταν αποφάσισα να χτίσω και μια καριέρα εκτός Βραζιλίας)» έγραψε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Αναλυτικά οι νικητές των MTV Video Music Awards 2022

Βίντεο της χρονιάς

Taylor Swift – All Too Well (10 Minute Version) (Taylor Version)

Καλλιτέχνης της χρονιάς

Bad Bunny

Τραγούδι της χρονιάς

Billie Eilish – Happier Than Ever

Καλύτερος νέος καλλιτέχνης

Dove Cameron

Άλμπουμ της χρονιάς

Harry Styles – Harry’s House

Καλύτερο ποπ

Harry Styles – As It Was

Καλύτερο χιπ χοπ

Nicki Minaj ft. Lil Baby – Do We Have A Problem?

Καλύτερο ροκ

Red Hot Chili Peppers – Black Summer

Καλύτερο alternative

Maneskin – I Wanna Be Your Slave

Καλύτερη συνεργασία

Lil Nas X, Jack Harlow – Industry Baby

Καλύτερο λάτιν

Anitta – Envolver

Καλύτερο R&B

The Weeknd – Out of Time

Καλύτερο K-POP

Lisa – Lalisa

Video for Good

Lizzo – About Damn Time

Καλύτερη Metaverse Εμφάνιση

Blackpink The Virtual | PUBG

Καλύτερη σκηνοθεσία

Taylor Swift – All Too Well (10 Minute Version) (Taylor Version)

Καλύτερα οπτικά εφέ

Lil Nas X, Jack Harlow – Industry Baby

Καλύτερη χορογραφία

Doja Cat – Woman

Καλύτερη φωτογραφία

Harry Styles – As It Was

Καλύτερη επεξεργασία

Rosalía – Saoko

Global Icon Award

Red Hot Chili Peppers

Video Vanguard Award

Nicki Minaj

Καλύτερο μεγάλου μήκους βίντεο

Taylor Swift – All Too Well (10 Minute Version) (Taylor Version)

Καλύτερο Αrt Direction

Lil Nas X, Jack Harlow – Industry Baby