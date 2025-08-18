Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, γνωστοποίησε ότι το απόγευμα της Τρίτης θα πραγματοποιήσει βιντεοδιάσκεψη με τους ηγέτες της ΕΕ, προκειμένου να τους ενημερώσει για τις επαφές που γίνονται αυτή την εβδομάδα στην Ουάσινγκτον σχετικά με την Ουκρανία.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ τόνισε: «Μαζί με τις ΗΠΑ, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να εργάζεται για μια σταθερή ειρήνη, που θα εγγυάται την ασφάλεια και τα ζωτικά συμφέροντα της Ουκρανίας και της Ευρώπης». Η τηλεδιάσκεψη έχει οριστεί για τις 14:00 ώρα Ελλάδας.