Υψηλός είναι για σήμερα, Τρίτη 19/8 ο κίνδυνος πυρκαγιάς για την Αττική και άλλες περιοχές της χώρας μας σύμφωνα με τον Χάρτη Επικινδυνότητας που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας.
Ειδικότερα ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι υψηλός (κατηγορία 3) στις εξής περιοχές:
⚠️ Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου🔥για αύριο Τρίτη 19/08— Civil Protection GR (@CivPro_GR) August 18, 2025
🟡 Υψηλός κίνδυνος 3️⃣ σε:
📍#Αττική #Βοιωτία #Εύβοια
📍#Αργολίδα #Κορινθία #Μεσσηνία
📍#Αιτωλοακαρνανία #Άρτα #Πρέβεζα #Έβρος #Χαλκιδική & #Άγιον_Όρος
📍#Δωδεκάνησα #Ηράκλειο #Λασίθι #Λέσβο #Χίο #Ψαρά #Σάμο #Ικαρία #Θάσο… pic.twitter.com/vZYEivzbWF