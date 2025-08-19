Υψηλός είναι για σήμερα, Τρίτη 19/8 ο κίνδυνος πυρκαγιάς για την Αττική και άλλες περιοχές της χώρας μας σύμφωνα με τον Χάρτη Επικινδυνότητας που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας.

Ειδικότερα ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι υψηλός (κατηγορία 3) στις εξής περιοχές: