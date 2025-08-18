Σεσημασμένος για υποθέσεις ναρκωτικών και κλοπών εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες είναι ο 47χρονος τελικά Αλβανός που δολοφονήθηκε στον Άγιο Παντελεήμονα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα δέχτηκε τα πυρά στο κεφάλι ενώ οι αστυνομικοί της Ασφάλειας που βρίσκονται στο σημείο έχουν συλλέξει τουλάχιστον δύο κάλυκες από πυροβόλο όπλο. Το ποινικό παρελθόν του θύματος στρέφει το βάρος της έρευνας στην αλβανική μαφία και συγκεκριμένα σε πρόσωπα που εμπλέκονται με τη διακίνηση ναρκωτικών -τόσο στην Ελλάδα όσο και στη γειτονική χώρα.

Σε αυτό το στάδιο κι αστυνομικοί της Ασφάλειας αναζητούν υλικό από κάμερες ασφαλείας και αυτόπτες μάρτυρες, ενώ θα ερευνήσουν και τις επαφές που είχε ο 47χρονος.