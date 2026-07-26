Θύμα παραπλανητικού περιεχομένου που δημιουργήθηκε με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης (AI) έπεσε η Ναταλία Γερμανού, η οποία ενημέρωσε τους διαδικτυακούς της φίλους ότι κυκλοφορεί στο ψεύτικο βίντεο που την εμφανίζει να συλλαμβάνεται μέσα σε δικαστική αίθουσα.

Η γνωστή παρουσιάστρια προχώρησε σε δημόσια παρέμβαση μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Facebook, ξεκαθαρίζοντας ότι το επίμαχο βίντεο είναι απολύτως κατασκευασμένο και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Η ανάρτηση της Ναταλίας Γερμανού για το ψεύτικο βίντεο AI

Η Ναταλία Γερμανού δημοσίευσε το βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για προϊόν τεχνητής νοημοσύνης χαμηλής ποιότητας, ενώ ξεκαθάρισε πως θα κινηθεί νομικά για την υπόθεση.

Παράλληλα, προειδοποίησε το κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό απέναντι σε αντίστοιχο παραπλανητικό περιεχόμενο, καθώς –όπως ανέφερε– ολοένα και περισσότερες σελίδες χρησιμοποιούν χωρίς άδεια την εικόνα γνωστών προσώπων, με στόχο να παραπλανήσουν τους χρήστες και να αποκομίσουν οικονομικό όφελος.

«Θα κάνω ό,τι πρέπει νομικά»

Στην ανάρτησή της, η παρουσιάστρια έγραψε χαρακτηριστικά: