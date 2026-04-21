Η αντίδραση του Ολυμπιονίκη Νόα Λάιλς προς τη μέλλουσα σύζυγό του δεν άρεσε καθόλου στο διαδίκτυο και τώρα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον «στολίζουν» ασταμάτητα.

Όπως αναφέρει η New York Post, o 28χρονος Νόα Λάιλς πολυβραβευμένος σπρίντερ στίβου και ένας από τους ταχύτερους άνδρες στον κόσμο, δέχεται έντονη κριτική στο διαδίκτυο για τη φαινομενικά αδιάφορη και άτονη αντίδρασή του στο νυφικό της συζύγου του, Τζουνέλ Μπρόμφιλντ, λίγα μόλις λεπτά πριν πουν το «δέχομαι» στις 4 Απριλίου, στο Τρέντον της Τζόρτζια.

Βίντεο από το περιστατικό, που φαίνεται να συνέβη πριν από τον γάμο, έχει συγκεντρώσει πάνω από 1,6 εκατομμύρια προβολές.

Τα άκουσε ο σπρίντερ Νόα Λάιλς

«Ω, ουάου, εντάξει», γέλασε ο Νόα Λάιλς όταν είδε τη Τζουνέλ Μπρόμφιλντ, επίσης 28 ετών και Ολυμπιονίκη δρομέα, να λάμπει μέσα σε ένα στολισμένο με κοσμήματα πριγκιπικό νυφικό, από τον πολυτελή οίκο νυφικών «Pantora Bridal», με έδρα το Μπρούκλιν. Δυστυχώς, αντί να εκφράσει τον θαυμασμό του για την εμφάνισή της τη μεγάλη ημέρα, ο Ολυμπιονίκης γελώντας, είπε αδιάφορα: «Δεν πίστευα ότι θα διάλεγες ένα πριγκιπικό φόρεμα. Ναι, είναι καλό».

Η αδιαφορία του αθλητή, ωστόσο, δεν ικανοποίησε τους επικριτές του διαδικτύου. «Μήπως έχασα να λέει “Είσαι όμορφη”;», αναρωτήθηκε ένας σχολιαστής. «Δεν άκουσα ούτε ένα κομπλιμέντο», έγραψε ένας άλλος. «Ως άνθρωπος που υπεραναλύει, αυτή η αντίδραση θα μου κατέστρεφε όλη τη μέρα», παραδέχτηκε κάποιος. «Γέλασε κατευθείαν στο πρόσωπό της», σημείωσε ένας έκπληκτος θεατής. «Καλή τύχη, κοπέλα». «Ένα απλό “Είσαι υπέροχη” θα αρκούσε», πρόσθεσε άλλος, εκφράζοντας τη συμπάθειά του προς τη Μπρόμφιλντ. «Ακυρώστε τον γάμο», πρότεινε ένας πιο κυνικός σχολιαστής. «Θέλω να φύγω τρέχοντας κι ας μην είμαι καν εκεί», έγραψε κάποιος που ταυτίστηκε με την κατάσταση.

Η απάντηση της νύφης με βίντεο στο TikTok

Πολλοί διαδικτυακοί σχολιαστές θεώρησαν την έλλειψη επαίνου από τον Νόα Λάιλς ως «κόκκινη σημαία» για την ημέρα του γάμου. Ωστόσο, η Τζουνέλ Μπρόμφιλντ επιμένει ότι ο σύζυγός της δεν ήταν αδιάφορος.

«Εκείνη τη στιγμή, αυτή η αντίδραση που πήρα από τον Νόα Λάιλς ήταν ακριβώς αυτό που χρειαζόμουν, γιατί προσπάθησε να με κάνει χαρούμενη», είπε η Μπρόμφιλντ, από την Τζαμάικα, στους 1 εκατομμύριο ακολούθους της στο TikTok. Εξήγησε ότι αρκετοί στενοί συγγενείς της, μεταξύ των οποίων και ένα αγαπημένο της πρόσωπο που θα μιλούσε στον γάμο, δεν κατάφεραν να πάρουν βίζα για να ταξιδέψουν στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Ολυμπιονίκης υποστήριξε ότι η παιχνιδιάρικη συμπεριφορά του Λάιλς, αντί για φιλοφρονήσεις, κατά τη στιγμή που την είδε για πρώτη φορά με το νυφικό, ήταν μια προσπάθεια να της φτιάξει τη διάθεση μέσα στη στεναχώρια.

«Προσπάθησε να με κάνει να μιλήσω, γιατί αν δεν το έκανε, πιθανότατα θα ήμουν αποστασιοποιημένη σε όλο τον γάμο, καθώς επεξεργαζόμουν τόση απογοήτευση ψυχικά και συναισθηματικά», είπε η Μπρόμφιλντ, σημειώνοντας ότι το φόρεμα, τα μαλλιά και το μακιγιάζ της, όσο ακριβά κι αν ήταν, «δεν είχαν σημασία» εκείνη τη στιγμή. «Αυτό που μου έδωσε, το εκτιμώ πραγματικά».

«Αν χρειάζεται κάποιος να σου πει ότι δεν είσαι όμορφη για να ακυρωθεί ένας αρραβώνας ή ένας γάμος, τότε η σχέση δεν άξιζε τίποτα», κατέληξε.