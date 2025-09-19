Τις τελευταίες ώρες ακούστηκαν φήμες πως ο Κωνσταντίνος Αργυρός ζήτησε 100.000 ευρώ για να τραγουδήσει σε γλέντι της Εθνικής μπάσκετ μετά την επιστροφή της από τη Λετονία και την κατάκτηση του χάλκινου στο Eurobasket.

Σύμφωνα με όσα γράφτηκαν, το ποσό αφορούσε την αμοιβή του τραγουδιστή και τα έξοδα του νυχτερινού κέντρου που θα άνοιγε για την ομάδα. Τελικά, στο πάρτι τραγούδησε ο Θοδωρής Φέρρης.

Ο Νίκος Ζήσης, τεχνικός διευθυντής της Εθνικής, ξεκαθάρισε με ανάρτησή του στο Instagram πως ο Kωνσταντίνος Αργυρός ήθελε να εμφανιστεί χωρίς καμία αμοιβή, αλλά αυτό δεν έγινε δυνατό επειδή βρισκόταν εκτός Ελλάδας.

Συγκεκριμένα σημείωσε: «Ο Κωνσταντίνος Αργυρός είναι πραγματικός φίλος της Εθνικής και του μπάσκετ. Είναι ο άνθρωπος που στη διάρκεια της συναυλίας του σταμάτησε για να παρακολουθήσει τα τελευταία δευτερόλεπτα της ομάδας μας αποδεικνύοντας έμπρακτα την αγάπη και τη στήριξή του. Έκανε κάθε δυνατή προσπάθεια να βρεθεί κοντά μας αφιλοκερδώς, όμως επειδή εκείνες της ημέρες βρισκόταν στο εξωτερικό, δεν κατέστη εφικτό. Είναι κρίμα λοιπόν να δέχεται κακόβουλα σχόλια όταν η πρόθεσή του ήταν μόνο θετική. Είχαμε όμως την τύχη και τη χαρά, χάρη στον φίλο μας Μανώλη Μούτσο να βρεθεί δίπλα μας ο Θοδωρής Φέρρης – ένας καλλιτέχνης που όλοι μας εκτιμούμε ιδιαίτερα. Παρότι το πρόγραμμά του ήταν γεμάτο εκείνη την ημέρα βρισκόταν στην Αθήνα και με μεγάλη προθυμία μας άνοιξε τον χώρο του και μας χάρισε μια μοναδική βραδιά με τη φωνή και την παρουσία του. Ήταν μια στιγμή γιορτής και χαράς για όλους μας, που θέλουμε να θυμόμαστε μόνο με θετικά συναισθήματα».