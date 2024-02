Οι γαλλικές εισαγγελικές αρχές ξεκίνησαν προκαταρκτική έρευνα μετά την καταγγελία της ηθοποιού Judith Godrèche κατά του σκηνοθέτη Benoît Jacquot, τον οποίο κατηγορεί για βιασμό. Η 51χρονη Godrèche κατηγορεί τον 77χρονο Jacquot ότι τη βίασε όταν ήταν 14 ετών το 1986, καθώς και για μεταγενέστερα αδικήματα σε μια σχέση που διήρκεσε μέχρι τη δεκαετία του 1990.

Η καταγγελία υποβλήθηκε την Τρίτη, δήλωσε ο δικηγόρος της στο πρακτορείο ειδήσεων AFP.

Ο Jacquot δήλωσε ότι αρνείται «σθεναρά» τους «ισχυρισμούς και τις κατηγορίες» της.

Στο ξεκίνημα της καριέρας της, η Godrèche ήταν γνωστή για τους ρόλους της σε δύο ταινίες του σκηνοθέτη, το «Les Mendiants» το 1987 και το «La Desenchantee» το 1990.

Πρόσφατα είχε αναφερθεί στη σχέση της με τον Benoît Jacquot, χωρίς να τον αναφέρει ονομαστικά, σε μια αυτοβιογραφική τηλεοπτική εκπομπή με τίτλο «Εικόνα του γαλλικού κινηματογράφου», σύμφωνα με το BBC.

Τον περασμένο μήνα τον κατονόμασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λέγοντας ότι αποφάσισε να το κάνει αφού είδε ένα ντοκιμαντέρ του 2011, στο οποίο ο σκηνοθέτης είχε μιλήσει για τη σχέση του με μια έφηβη.

L'actrice Judith Godrèche a déposé plainte mardi à Paris pour viols sur mineure contre le réalisateur Benoît Jacquot, avec qui elle a eu une relation lorsqu'elle était adolescente, a indiqué à l'#AFP son avocate Me Laure Heinich, confirmant une information du Monde pic.twitter.com/wii8KdMn2v — Agence France-Presse (@afpfr) February 7, 2024

Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Le Monde, ο Jacquot δήλωσε ότι «αρνείται κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς και τις κατηγορίες της Judith Godrèche».

Η Judith Godrèche έχει γυρίσει πολυάριθμες ταινίες. Οι ταινίες The Overnight (2015), The Spanish Apartment (2002) και The Man in the Iron Mask (1998) είναι μερικές από τις πιο γνωστές.

Ο Benoît Jacquot σκηνοθετεί ταινίες από τα μέσα της δεκαετίας του 1970, με το δράμα του 2012 Farewell, My Queen να ανοίγει το 62ο ετήσιο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου.