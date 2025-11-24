Η δημόσια συζήτηση σχετικά με τις παρενέργειες των εμβολίων κατά της Covid-19 κρατάει χρόνια και συνεχίζει να απασχολεί την επιστημονική κοινότητα, που συνεχίζει αδιάλειπτα τις έρευνες για να καλύψει κάθε πτυχή. Μεταξύ των θεμάτων που έχει απασχολήσει είναι και το ζήτημα της επίδρασή τους στη γονιμότητα.

Κορυφαίοι υγειονομικοί οργανισμοί επισημαίνουν ότι δεν υπάρχει καμία ένδειξη επίδρασης στη γονιμότητα, σε άνδρες ή γυναίκες. Ωστόσο αρκετοί ερευνητές επιμένουν ότι χρειάζονται περισσότερα και πιο μακροπρόθεσμα δεδομένα.

Το Health Line συγκέντρωσε όλα τα μέχρι τώρα επιστημονικά δεδομένα, ωστόσο εάν προσπαθείτε να αποκτήσετε παιδί και έχετε ανησυχίες για τις επιδράσεις των εμβολίων, καλό είναι να μιλήσετε και προσωπικά με τον γιατρό σας.

Επηρεάζουν τα εμβόλια Covid-19 τη γυναικεία γονιμότητα;

Η γυναικεία γονιμότητα εξαρτάται από βιολογικούς, ορμονικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες. Από το 2020, αρκετοί εκφράζουν φόβους ότι τα εμβόλια ίσως την επηρεάζουν.

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα της Κομισιόν, έχουν εγκριθεί συνολικά μέχρι σήμερα τα παρακάτω εμβόλια:

BioNTech and Pfizer, στις 21 Δεκεμβρίου 2020

Moderna, στις 6 Ιανουαρίου 2021

AstraZeneca, στις 29 Ιανουαρίου 2021

Janssen Pharmaceutica NV, στις 11 Μαρτίου 2021

Novavax, στις 20 Δεκεμβρίου 2021

Valneva, στις 24 Ιουνίου 2022

Sanofi and GSK, στις 11 Νοεμβρίου 2022

Τι έχουν δείξει οι έρευνες:

Μελέτη του 2024 έδειξε ότι τα εμβόλια δεν είχαν σημαντική επίδραση στη γονιμότητα μεταξύ 2019 και 2022 σε άτομα από πάνω από 100 χώρες. Ανασκόπηση του 2024 δείχνει ότι τα εμβόλια δεν επηρεάζουν τη γυναικεία γονιμότητα και δεν αυξάνουν τον κίνδυνο αποβολής ή θνησιγένειας.

Μελέτη του 2025 σε 80 γυναίκες κατέληξε ότι τα εμβόλια δεν επηρέασαν τη γονιμότητα. Έρευνα του 2022 σε 2.126 αυτοπροσδιοριζόμενες γυναίκες βρήκε ότι τα εμβόλια δεν είχαν αρνητικές επιπτώσεις.

Παρά αυτά τα ευρήματα, μερικοί ερευνητές ζητούν πιο αναλυτικές μελέτες για πιθανές μακροπρόθεσμες επιδράσεις όπως εμβρυοτοξικότητα, γονοτοξικότητα και υγεία σπέρματος.

Επηρεάζουν τα εμβόλια Covid-19 τη γονιμότητα των ανδρών

Η ανδρική γονιμότητα εξαρτάται από τρεις παραμέτρους σπέρματος:

αριθμό

κινητικότητα

ποιότητα

Τι έχουν δείξει οι έρευνες:

Ανασκόπηση του 2024 σε 24 μελέτες βρήκε ότι τα εμβόλια δεν επηρέασαν αρνητικά τη γονιμότητα, την αναπαραγωγική υγεία ή τα παραπάνω χαρακτηριστικά.

Ανασκόπηση του 2022 σε 29 μελέτες κατέληξε ότι δεν υπάρχουν αρνητικές επιδράσεις στον αριθμό, την κινητικότητα ή την ποιότητα των σπερματοζωαρίων.

Ανασκόπηση του 2022 σε 7 μελέτες κατέληξε στο ίδιο συμπέρασμα.

Παρότι το εμβόλιο δεν φαίνεται να επηρεάζει τη γονιμότητα, η ίδια η λοίμωξη Covid 19 μπορεί προσωρινά να τη μειώσει. Μελέτη του 2022 έδειξε ότι άντρες που νόσησαν είχαν χαμηλότερα ποσοστά γονιμότητας έως και 60 ημέρες μετά τη λοίμωξη. Άλλες μελέτες έδειξαν μειωμένο αριθμό, ποιότητα και κινητικότητα σπέρματος έπειτα από λοίμωξη.

Οι επιδράσεις πιθανότατα οφείλονται σε φλεγμονή στα αγγεία και τους ιστούς των όρχεων. Συνήθως είναι προσωρινές αλλά όποιος έχει δυσκολία σύλληψης μετά το διάστημα των 60 ημερών χρειάζεται ιατρική εκτίμηση.

Επηρεάζουν τα εμβόλια τις θεραπείες γονιμότητας

Οι θεραπείες υπογονιμότητας περιλαμβάνουν τεχνικές εξωσωματικής γονιμοποίησης (IVF).

Μελέτη του 2024 δεν βρήκε διαφορές στην ποιότητα σπέρματος ή ωαρίων μεταξύ εμβολιασμένων και μη εμβολιασμένων ατόμων που έκαναν IVF.

Μελέτη του 2025 σε γυναίκες που υποβάλλονταν σε IVF FET (μεταφορά κατεψυγμένου εμβρύου) έδειξε μια μικρή μείωση στην επιτυχία όταν ο εμβολιασμός έγινε πριν τη διέγερση των ωοθηκών. Οι ερευνητές κατέληξαν ότι εμβολιασμός πάνω από 90 ημέρες πριν μπορεί να μειώσει αυτή την επίδραση.

Σε κάθε περίπτωση, οι επιστήμονες σημειώνουν πως χρειάζονται περισσότερες μελέτες για να γίνει σαφής η σχέση ανάμεσα στα εμβόλια και τις θεραπείες γονιμότητας.

Πότε να μιλήσετε με γιατρό

Αν – παρά τα ευρήματα των ερευνών – δεν είστε βέβαιοι για το αν πρέπει να κάνετε το εμβόλιο ή ανησυχείτε για πιθανές επιδράσεις στη γονιμότητα, μπορείτε να ζητήσετε τη συμβουλή ενός επαγγελματία υγείας.

Σημειώνεται πως ζευγάρια που προσπαθούν να συλλάβουν για πάνω από 12 μήνες χρειάζονται ιατρική εκτίμηση. Για τους άνδρες συνήθως γίνεται ανάλυση σπέρματος. Για τις γυναίκες η διερεύνηση μπορεί να περιλαμβάνει: