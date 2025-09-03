Η χρήση κατά την εγκυμοσύνη παρακεταμόλης, μια από τις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες φαρμακευτικές ουσίες, συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης αυτισμού και ΔΕΠΥ στα παιδιά, σύμφωνα με νέα μεγάλη μελέτη υπό την αιγίδα του Χάρβαρντ.

Η έρευνα, που βασίστηκε σε ανάλυση δεκάδων προηγούμενων μελετών και δεδομένων από περισσότερους από 100.000 συμμετέχοντες, ενισχύει τις ενδείξεις ότι η έκθεση στο φάρμακο κατά την κύηση μπορεί να σχετίζεται με νευροαναπτυξιακές διαταραχές. Αν και οι επιστήμονες δεν ζητούν την πλήρη αποφυγή του, τονίζουν ότι η χρήση της παρακεταμόλης πρέπει να γίνεται με φειδώ και μόνο όταν είναι απολύτως απαραίτητο.

Τα στοιχεία της έρευνας

Η έρευνα δημοσιεύθηκε στις 14 Αυγούστου στο επιστημονικό περιοδικό BMC Environmental Health. Επικεφαλής συγγραφέας ήταν ο Andrea Baccarelli, κοσμήτορας της Σχολής Δημόσιας Υγείας T.H. Chan του Χάρβαρντ και καθηγητής περιβαλλοντικής υγείας. Η μελέτη πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή της Ιατρικής Σχολή Icahn του Mount Sinai, αλλά και άλλων ερευνητικών φορέων.

Οι επιστήμονες ανέλυσαν δεδομένα από 46 προηγούμενες μελέτες, που αφορούσαν πάνω από 100.000 συμμετέχοντες. Όλες οι μελέτες εξέταζαν τη πιθανή σχέση ανάμεσα στη χρήση παρακεταμόλης κατά την εγκυμοσύνη και την εμφάνιση νευροαναπτυξιακών διαταραχών στα παιδιά.

Για την ανάλυση χρησιμοποιήθηκε η μεθοδολογία Navigation Guide Systematic Review, ένα υψηλού κύρους πρότυπο αξιολόγησης δεδομένων περιβαλλοντικής υγείας.

Χάρη σε αυτή τη μεθοδολογία, οι ερευνητές πραγματοποίησαν μια αυστηρή και ολοκληρωμένη αξιολόγηση, η οποία ενίσχυσε την ένδειξη ύπαρξης συσχέτισης ανάμεσα στη χρήση παρακεταμόλης κατά την κύηση και την αυξημένη συχνότητα εμφάνισης διαταραχών, όπως ο αυτισμός και η ΔΕΠΥ.

«Συνιστάται η προσεκτική χρήση, όχι η απαγόρευση»

Ωστόσο, οι ερευνητές υπογράμμισαν ότι, παρά τους πιθανούς κινδύνους, η παρακεταμόλη παραμένει σημαντικό φάρμακο για την αντιμετώπιση του πυρετού και του πόνου στις εγκύους, καταστάσεις που μπορούν και αυτές να επηρεάσουν αρνητικά την υγεία του παιδιού.

«Συνιστούμε προσεκτική χρήση παρακεταμόλης – στη χαμηλότερη αποτελεσματική δόση και για το συντομότερο δυνατό διάστημα – υπό ιατρική καθοδήγηση, βάσει μιας εξατομικευμένης αξιολόγησης κόστους-οφέλους, και όχι γενική αποφυγή», αναφέρουν χαρακτηριστικά στη μελέτη.

Η νέα μελέτη δεν έρχεται να προκαλέσει πανικό, αλλά να επιστήσει την προσοχή για πιο αυστηρά όρια. Η παρακεταμόλη μπορεί να παραμένει πολύτιμο εργαλείο στην αντιμετώπιση του πόνου και του πυρετού στην εγκυμοσύνη, αλλά η χρήση της χρειάζεται ιατρική καθοδήγηση και περιορισμό στην απολύτως αναγκαία δόση. Η πρόληψη νευροαναπτυξιακών διαταραχών ξεκινά πολύ πριν τη γέννηση – και η σωστή πληροφόρηση είναι το πρώτο βήμα.