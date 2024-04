Σε όλο το ζωικό βασίλειο, η αναπαραγωγή συνήθως μειώνει το προσδόκιμο ζωής. Τα είδη που γενούν μεγάλο αριθμό απογόνων τείνουν να έχουν και μικρότερη διάρκεια ζωής, ενώ αυτά που γεννούν λιγότερους, ζουν περισσότερα χρόνια.

Το ίδιο μοτίβο ως προς τη γήρανση του οργανισμού φαίνεται να επικρατεί και στο δικό μας είδος. Σύμφωνα με το Newsweek, δύο τελευταίες μελέτες δείχνουν ότι τα παιδιά επιβαρύνουν την υγεία των μητέρων, οι οποίες γερνάνε πιο γρήγορα.

Η εγκυμοσύνη είναι μια αρκετά στρεσογόνος διαδικασία για το σώμα και τον ψυχισμό της γυναίκας, καθώς ο οργανισμός της υφίσταται σημαντικές αλλαγές για να υποστηρίξει το έμβρυο που αναπτύσσεται. Ωστόσο, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε εάν έχετε παιδιά ή αν σκοπεύετε να κάνετε, καθώς η κατάσταση φαίνεται να είναι αναστρέψιμη.

Στη νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό The Proceedings of the National Academy of Sciences, ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Columbia εξέτασαν τη σχέση μεταξύ του αναπαραγωγικού ιστορικού και της γήρανσης σε ένα δείγμα 1.735 νεαρών ανδρών και γυναικών από τις Φιλιππίνες, ως μέρος της έρευνας Cebu Longitudinal Health and Nutrition Survey.

Οι ερευνητές μελέτησαν τη βιολογική γήρανση, η οποία αντανακλά τη σταδιακή μείωση της αποτελεσματικότητας και της λειτουργικότητας των κυττάρων του σώματός μας. Η βιολογική ηλικία δεν ταυτίζεται απαραίτητα με την χρονολογική ηλικία. Ένα άτομο για παράδειγμα μπορεί να είναι βιολογικό νεότερο ή γηραιότερο σε σχέση με τα έτη που αναγράφονται στην ταυτότητά του.

Οι ερευνητές εξέτασαν επίσης τη συσχέτιση της βιολογικής γήρανσης με τον αριθμό των μωρών που είχαν αποκτήσει τα άτομα που συμμετείχαν στη μελέτη. Οι γυναίκες που είχαν παιδιά, όχι μόνο είχαν υψηλότερη βιολογική ηλικία από την κανονική, αλλά επιπλέον η βιολογική ηλικία αυξανόταν ανάλογα με το πόσα παιδιά είχαν αποκτήσει.

«Τα ευρήματά μας υποδηλώνουν ότι η εγκυμοσύνη επιταχύνει τη βιολογική γήρανση και ότι αυτές οι επιπτώσεις είναι εμφανείς σε νεαρές γυναίκες υψηλής γονιμότητας», είπε ο Calen Ryan, συνεργάτης ερευνητής στο κέντρο Columbia Aging. «Τα αποτελέσματά μας είναι επίσης τα πρώτα που παρακολουθούν τις ίδιες γυναίκες διαχρονικά, συνδέοντας τις αλλαγές στον αριθμό εγκυμοσύνης κάθε γυναίκας με τις αλλαγές στη βιολογική της ηλικία».

Αξίζει να σημειωθεί πως δεν παρατηρήθηκαν αλλαγές στη βιολογική ηλικία μεταξύ των νεαρών ανδρών, υποδηλώνοντας ότι η ίδια η εγκυμοσύνη ήταν ο βασικός παράγοντας γήρανσης.

Ωστόσο, οι μητέρες δεν χρειάζεται να απελπίζονται. Μια πρόσφατα δημοσιευμένη μελέτη στο περιοδικό Cell Metabolism, διαπίστωσε ότι αυτή η βιολογική γήρανση είναι αναστρέψιμη -κατά ένα μεγάλο μέρος– σε σύντομο σχετικά χρονικό διάστημα μετά το αρχικό στρες της εγκυμοσύνης και του τοκετού.

Εξάλλου, η βιολογική γήρανση εξαρτάται σε μικρότερο ποσοστό από (10% έως 30%) από γενετικούς παράγοντες. Το υπόλοιπο διαμορφώνεται από τον τρόπο ζωής. Η υγιεινή διατροφή, η άσκηση, η αποχή από βλαβερές συνήθειες όπως το κάπνισμα και το αλκοόλ, ο επαρκής ύπνος, η διατήρηση σε φυσιολογικά επίπεδα του βάρους, της χοληστερόλης, του σακχάρου και της αρτηριακής πίεσης είναι τα κλειδιά για υγεία και μακροζωία. Διαβάστε εδώ περισσότερα για τη βιολογική γήρανση και πώς μπορείτε να την αντιστρέψετε.

Οι συγγραφείς της μελέτης παρατήρησαν, επίσης, ότι η αντιστροφή της βιολογικής γήρανσης ήταν ισχυρότερη στις γυναίκες που θήλαζαν αποκλειστικά τα μωρά τους ή είχαν χαμηλότερο δείκτη μάζας σώματος.

Σε κάθε περίπτωση, χρειάζεται ακόμη περισσότερη μελέτη και για τις δύο έρευνες και κυρίως για την κατανόηση του μηχανισμού που οδηγεί σε αυτήν τη βιολογική γήρανση, αλλά και για να εξακριβωθούν οι απαιτήσεις υγείας των γυναικών κατά τη διάρκεια των εβδομάδων, των μηνών και των ετών μετά την εγκυμοσύνη.