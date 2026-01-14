Δουλεύουμε… καθόμαστε. Ξεκουραζόμαστε… πάλι καθιστοί. Κι όμως, το ανθρώπινο σώμα δεν αναπτύχθηκε για αυτή τη ζωή. Δεν φτιάχτηκε για οθόνες, καναπέδες και ατελείωτες ώρες ακινησίας. Φτιάχτηκε για να κινείται – και να μετακινείται – με φυσικό και απλό τρόπο… με τα πόδια. Φτιάχτηκε να περπατά.

Σε μέρη όπου οι άνθρωποι ζουν περισσότερο και καλύτερα, η «άσκηση» δεν είναι μια ημέρα στο ημερολόγιο, ούτε υποχρέωση. Είναι τρόπος ζωής. Περπάτημα για τα ψώνια, ανέβασμα από τις σκάλες, μια βόλτα για κουβέντα, μια δουλειά στον κήπο. Δεν κάνουν απαραίτητα έντονη άσκηση. Κινούνται απλά και συστηματικά.

Η επιστήμη αρχίζει να επιβεβαιώνει αυτό που το σώμα μας ήξερε πάντα. Το περπάτημα δεν είναι απλώς μια ήπια μορφή άσκησης. Είναι ένα βασικό συστατικό μακροζωίας. Και ίσως το πιο υποτιμημένο εργαλείο για να ζήσουμε περισσότερα χρόνια, με καλύτερη υγεία.

Αυτή η τακτική κίνηση βοηθά να παραμένουν υγιή η καρδιά, οι αρθρώσεις, τα οστά και οι μύες. Και όπως επισημαίνει στο Fit&Well ο Dr Karan Rajan, γιατρός, συγγραφέας και εκπαιδευτής υγείας, η ήπια και χαμηλής έντασης κίνηση μέσα στην ημέρα είναι καλύτερη από μισή ώρα έντονης άσκησης και μετά πολλές ώρες καθισιού στον καναπέ.

Πώς να αυξήσετε τα βήματά σας

Αν στο τέλος της ημέρας τα βήματά σας είναι μόλις μερικές εκατοντάδες, η σύσταση του Rajan είναι να τα αυξήσετε σταδιακά κατά 500 έως 1.000 κάθε φορά. Κάθε μικρή αύξηση πάνω από το επίπεδο στο οποίο έχετε συνηθίσει είναι ωφέλιμη.

Αν, για παράδειγμα, περπατάτε 500 βήματα την ημέρα και προσθέσετε άλλα 1.000, αυτό συνδέεται άμεσα με μείωση της θνησιμότητας και της νοσηρότητας, αλλά και με βελτίωση της γενικής υγείας.

Και αν δυσκολεύεστε να φτάσετε τον γνωστό στόχο των 10.000 βημάτων, τα νεότερα δεδομένα δείχνουν ότι δεν είναι απαραίτητος. Τα οφέλη φαίνεται να μεγιστοποιούνται γύρω στα 7.000 βήματα την ημέρα. Η διαφορά ανάμεσα στα 7.000 και στα 12.000 βήματα είναι μικρή και σχεδόν αμελητέα ως προς το όφελος.

Πέρα από το περπάτημα – Η σημασία της ισορροπίας

Το περπάτημα είναι από τα καλύτερα πράγματα που μπορεί να κάνει κανείς για να παραμείνει υγιής με την πάροδο των χρόνων. Υπάρχουν όμως και άλλοι τρόποι να στηρίξουμε τη λεγόμενη «υγιή μακροζωία».

Ο Rajan τονίζει τη σημασία της ισορροπίας καθώς μεγαλώνουμε, μέσω της διατήρησης της μυϊκής δύναμης και της χωρικής αντίληψης του σώματος, γνωστής ως ιδιοδεκτικότητα. Η απώλεια της με την ηλικία δεν είναι σπάνια και αυξάνει τον κίνδυνο πτώσεων. Και οι πτώσεις, ειδικά σε μεγαλύτερες ηλικίες, μπορεί να αποδειχθούν μοιραίες.

Για τον περιορισμό της μυϊκής απώλειας, προτείνει προπόνηση δύναμης. Αυτό δεν χρειάζεται να είναι κάτι περίπλοκο. Ακόμα και απλά καθίσματα με το βάρος του σώματος ή το επαναλαμβανόμενο κάθισμα και σήκωμα από τον καναπέ μπορούν να κάνουν τη διαφορά.

Επιπλέον, συστήνει ασκήσεις ιδιοδεκτικότητας, όπως το να στέκεστε στο ένα πόδι με κλειστά μάτια, χρησιμοποιώντας στήριξη αν χρειάζεται. Με τον καιρό, μπορείτε να αυξάνετε τη διάρκεια καθώς νιώθετε πιο σίγουροι.

Το μήνυμα είναι απλό. Το σώμα μας είναι φτιαγμένο για κίνηση. Και το περπάτημα, όσο απλό κι αν φαίνεται, μπορεί να είναι ένα από τα πιο ισχυρά «εργαλεία» για μια πιο μακρά και υγιή ζωή.