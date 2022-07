Φούσκωμα, διάρροια, δυσκοιλιότητα… πρόκειται για συμπτώματα που λίγο πολύ, όλοι έχουμε νιώσει κατά διαστήματα. Τι γίνεται όμως όταν αυτά τα συμπτώματα επιμένουν, γίνονται όλο και πιο συχνά και εμποδίζουν την καθημερινότητα μας;

Σε αυτή την περίπτωση η απάντηση στο πρόβλημα είναι στη διατροφή μας και πιο συγκεκριμένα σε μια ειδική ομάδα που ονομάζεται πρεβιοτικά! Πρόκειται για πολύ ευεργετικούς σύμμαχους που συμβάλλουν στην εύρυθμη λειτουργία του εντέρου, στην καταπολέμηση των γαστρεντερικών διαταραχών και φυσικά στη βελτίωση της υγείας και της καθημερινότητας μας.

Τα πρεβιοτικά αποτελούν ολιγοσακχαρίτες που ανήκουν στην ευρύτερη κατηγορία των υδατανθράκων και αποτελούν την «τροφή» για τα «καλά» βακτήρια, τα προβιοτικά, τα οποία διατηρούν σε φυσιολογικά επίπεδα τη μικροχλωρίδα του εντέρου.

Με αυτό τον τρόπο προσφέρουν μακροχρόνια θρέψη στο έντερο με αποτέλεσμα να ενισχύουν την εντερική μικροχλωρίδα και να βελτιώνουν τα γαστρεντερικά συμπτώματα, τα οποία πολύ συχνά σχετίζονται με το σύνδρομο του ευερέθιστου εντέρου Σ.Ε.Ε.

Το Σύνδρομο του Ευερέθιστου Εντέρου (ΣΕΕ/IBS) είναι μία πολύ συνηθισμένη λειτουργική γαστρεντερική διαταραχή που επηρεάζει το παχύ έντερο. Υπολογίζεται ότι το 25% του πληθυσμού ταλαιπωρείται από αυτή την υποτροπιάζουσα πάθηση, κυρίως γυναίκες, ενώ είναι πιο έντονο σε ηλικίες έως 50 ετών.

Το ΣΕΕ συνήθως προκαλεί μακροχρόνια συμπτώματα επαναλαμβανόμενου κοιλιακού πόνου ή δυσφορίας, που σχετίζονται με αλλαγή στη συχνότητα των κενώσεων ή/και αλλαγή στη μορφή των κενώσεων (διάρροια/δυσκοιλιότητα). Άλλα τυπικά συμπτώματα είναι το φούσκωμα, η κοιλιακή διάταση, ο μετεωρισμός και οι βορβορυγμοί. Το ΣΕΕ συνδέεται επίσης συχνά με άλλες μη εντερικές ενοχλήσεις όπως η δυσπεψία, η ναυτία και η καούρα. Τα συμπτώματα μπορεί να έχουν τη μορφή επεισοδίων και να επηρεάζουν έντονα την καθημερινή ζωή και την κοινωνική λειτουργικότητα.

Δυστυχώς το ΣΕΕ είναι μία χρόνια κατάσταση, την οποία ωστόσο μπορούμε να βελτιώσουμε με την ένταξη των πρεβιοτικών στο διαιτολόγιο μας.

Τα πρεβιοτικά εντοπίζονται σε δημητριακά ολικής αλέσεως, μπανάνες, σπαράγγια, σκόρδο, όσπρια, πλιγούρι βρώμης, μέλι και κρεμμύδια. Ωστόσο, η πρόσληψή τους μόνο μέσα από τη διατροφή δεν είναι επαρκής, αλλά ούτε και εφικτή πολλές φορές. Για το λόγο αυτό προτείνεται η λήψη συμπληρωμάτων διατροφής.

Προκειμένου να καλύψει την ανάγκη των καταναλωτών για πρεβιοτικά και με σκοπό να βελτιώσει την καθημερινότητα τους και την ψυχολογία τους, η Pharmaserve-Lilly διανέμει στην ελληνική αγορά ́το PROIBS! Πρόκειται για ένα πιστοποιημένο ιατροτεχνολογικό προϊόν (class IIb), για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων που σχετίζονται με το σύνδρομο του ευερέθιστου εντέρου (Σ.Ε.Ε.) και γενικότερα σύμπτωμα γαστρεντερικών διαταραχών.

Ο δραστικός παράγοντας του προϊόντος AVH200 είναι ένα τυποποιημένο μείγμα φυτικού εκχυλίσματος που προέρχεται απο το φύλλο της αλόης. Διατίθεται σε μορφή σκόνης σε φακελίσκους και η συνιστώμενη δοσολογία είναι έως 2 φορές την ημέρα, διαλύοντας το περιεχόμενο σε ένα ποτήρι νερό.

Έχει ευχάριστη γεύση λεμονιού, που βοηθά στην συστηματική λήψη του, αφού είναι σαν να πίνετε έναν εύγευστο ρόφημα. Θα δείτε γρήγορα τα θετικά αποτελέσματα, με τους περισσότερους ασθενείς να βλέπουν την κατάσταση τους να βελτιώνεται στις πρώτες 10 – 14 ημέρες.

Το προϊόν είναι κατάλληλο για μακροχρόνια χρήση, τόσο στους ενήλικες όσο και σε παιδιά άνω των 13 ετών, ενώ δεν περιέχει λακτόζη, σόγια, γλουτένη, ίχνη αβγού και ξηρών καρπών.

Σύμφωνα με την έρευνα ικανοποίησης καταναλωτών 9 στους 10 λήπτες δήλωσαν πως θα συνέστηναν το προϊόν σε κάποιον γνωστό τους, καθώς το 96% των ληπτών δήλωσαν πως το προϊόν τους βοήθησε να μειώσουν τα συμπτώματα που σχετίζονται με το Σ.Ε.Ε. κι αυτό έχει πολλαπλά οφέλη για τη ζωή τους.

Εντάξτε το PROIBS και τα πρεβιοτικά στη διατροφή σας και δείτε την ψυχολογία σας, την καθημερινότητά σας και την κοινωνική σας ζωή να βελτιώνονται!

