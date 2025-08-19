Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι Βρετανία, Γαλλία και Γερμανία θα στείλουν στρατό για να εξασφαλίσουν την ειρήνη στην Ουκρανία, αλλά αποκλείει την συμμετοχή αμερικανικών δυνάμεων στο εγχείρημα αυτό, ενώ τόνισε πως ο Ζελένσκι πρέπει να είναι πιο «ευέλικτος» στις διαπραγματεύσεις.

Ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε στο Fox News και είπε ότι ελπίζει ο Βλαντιμίρ Πούτιν «να συμπεριφερθεί καλά», μία ημέρα μετά τη συνάντηση με Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες στον Λευκό Οίκο.

«Αν δεν το κάνει, θα είναι μια δύσκολη κατάσταση», σημείωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Είναι πιθανό να μην θέλει να κάνει συμφωνία»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε την Τρίτη ότι ελπίζει ο Ρώσος Πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν, να προχωρήσει προς την επίλυση του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά παραδέχτηκε ότι είναι πιθανό ο Ρώσος ηγέτης να μην επιθυμεί να καταλήξει σε συμφωνία.

«Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει πρόβλημα, για να είμαι ειλικρινής. Νομίζω ότι ο Πούτιν έχει κουραστεί από όλο αυτό. Νομίζω ότι όλοι έχουν κουραστεί, αλλά ποτέ δεν ξέρεις», είπε ο Τραμπ σε συνέντευξή του στο πρόγραμμα «Fox & Friends» του Fox News.

«Θα μάθουμε για τον πρόεδρο Πούτιν τις επόμενες εβδομάδες… Είναι πιθανό να μην θέλει να κάνει συμφωνία», πρόσθεσε ο Τραμπ, την ίδια ώρα που υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τον πιθανό τόπο διεξαγωγής μιας συνάντησης Πούτιν-Ζελένσκι.

Τι είπε ο Τραμπ για την αποστολή στρατευμάτων στο πλαίσιο των εγγυήσεων ασφάλειας

Σε ερώτηση για την προοπτική εγγυήσεων ασφάλειας, ο Τραμπ είπε ότι οι ευρωπαϊκές χώρες «θα πάρουν την πρωτοβουλία».

«Θέλουν να έχουν στρατό στο έδαφος», είπε, αναφερόμενος στη Γαλλία, τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

«Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει πρόβλημα», σημείωσε.

Όταν τον ρώτησαν αν μπορεί να διαβεβαιώσει ότι δεν θα υπάρχουν αμερικανικές δυνάμεις στο έδαφος, ο Τραμπ απάντησε: «Έχετε τη διαβεβαίωσή μου, και είμαι πρόεδρος».

«Απλώς προσπαθώ να σταματήσω τον θάνατο ανθρώπων», είπε, ενώ φάνηκε να υπονοεί πως υπάρχει το ενδεχόμενο για συμμετοχή της αμερικανικής αεροπορίας στην ασφάλεια της Ουκρανίας.

Ο Τραμπ ανέφερε ότι οι ΗΠΑ θα επικεντρωθούν πιθανότατα σε αεροπορικές επιχειρήσεις, προσθέτοντας: «Είμαστε πρόθυμοι να τους βοηθήσουμε, ειδικά, πιθανότατα στον αέρα, γιατί κανείς δεν έχει τα μέσα που έχουμε εμείς»

Ο Ζελένσκι πρέπει να είναι «ευέλικτος» στις διαπραγματεύσεις

Επιπλέον, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι είχε μια «πολύ καλή συνομιλία» με τον Πούτιν μετά τη συνάντησή του με τον Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους ηγέτες χθες.

«Δεν το έκανα μπροστά τους, θεώρησα ότι θα ήταν έλλειψη σεβασμού προς τον πρόεδρο Πούτιν», σημείωσε.

«Ο Πούτιν δεν ήθελε να μιλήσει με τους ανθρώπους από την Ευρώπη», σύμφωνα με τον Τραμπ, που τόνισε πως ελπίζει ο Ζελένσκι «να κάνει ό,τι πρέπει», σημειώνοντας παράλληλα ότι ο Ουκρανός πρόεδρος πρέπει να είναι «ευέλικτος» στις διαπραγματεύσεις.

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι δεν θα έλεγε πως ο Ζελένσκι και ο Πούτιν θα γίνουν ποτέ «κολλητοί φίλοι», αλλά παρατήρησε ότι οι δύο ηγέτες είναι αυτοί που «πρέπει να παίρνουν τις αποφάσεις».