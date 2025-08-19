Καθώς, μετά τις πρόσφατες εξελίξεις, το ενδεχόμενο μιας συνάντησης μεταξύ του Βλαντίμιρ Πούτιν και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεν φαίνεται τόσο μακρινό όσο νωρίτερα, αρχίζουν να κυκλοφορούν πληροφορίες και αναφορές σχετικά με τον πιθανό τόπο διεξαγωγής μιας τέτοιας συνόδου, αν αυτή γίνει πραγματικότητα.

Όπως μετέδωσε το Sky News, δύο πόλεις θεωρούνται ως πιθανότερες για τη συνάντηση αυτή, στην οποία ενδέχεται να συμμετάσχει και ο Ντόναλντ Τραμπ. Το Κρεμλίνο δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει δημόσια την ετοιμότητά του να συναντηθεί με τον Ουκρανό πρόεδρο, ενώ ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, ανέφερε πως μια τέτοια συνάντηση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες.

Γενεύη θέλει ο Μακρόν

Ο Εμανουέλ Μακρόν πιέζει πλέον υπέρ της Γενεύης ως τοποθεσίας για την τριμερή συνάντηση ανάμεσα στους Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντίμιρ Πούτιν.

Το πρωί, ο Γάλλος πρόεδρος δήλωσε ότι η συνάντηση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σε «ουδέτερη χώρα» και, επομένως, «ίσως στην Ελβετία… ή σε κάποια άλλη χώρα». «Εγώ εισηγούμαι τη Γενεύη», τόνισε.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας, Αντόνιο Ταγιάνι, είπε επίσης ότι η Γενεύη «θα μπορούσε να είναι η καλύτερη τοποθεσία», προσθέτοντας ότι «η Ιταλία τάσσεται υπέρ».

Αυτή η επιλογή προτιμάται από τη ρωσική πλευρά, σύμφωνα με το Sky News, ενώ η Ρώμη είναι μια επιλογή που προτιμούν ο Τραμπ και ο Ζελένσκι.

Φαίνεται, επίσης, ότι ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, συμφωνούν με τον Τραμπ σχετικά με τη Ρώμη.

Η περίπτωση της Ουγγαρίας – Γιατί θεωρείται «φαβορί»

Το Reuters, επικαλούμενο ανώτερο αξιωματούχο της αμερικανικής κυβέρνησης, αναφέρει ότι μια συνάντηση μεταξύ Ζελένσκι και Πούτιν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί στην Ουγγαρία.

«Αξιολογούμε ακόμη διάφορες τοποθεσίες», ανέφεραν Ευρωπαίοι διπλωμάτες.

Πάντως, η Ουγγαρία αναφέρεται ως πιθανή επιλογή, καθώς ο Ρώσος πρόεδρος είναι καταζητούμενος από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) για εγκλήματα πολέμου, πράγμα που σημαίνει ότι θα συλλαμβανόταν αμέσως σε χώρες που αναγνωρίζουν τη δικαιοδοσία του δικαστηρίου –σημειώνεται πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αναγνωρίζουν τη δικαιοδοσία του ΔΠΔ και, έτσι, το ένταλμα δεν είχε ισχύ στην Αλάσκα, όπου συναντήθηκαν Πούτιν-Τραμπ.

Το ένταλμα σύλληψης

H Ελβετία και η Ιταλία αναγνωρίζουν τη δικαιοδοσία του ΔΠΔ. Μάλιστα, η Ουγγαρία είχε αναφερθεί νωρίτερα ως πιθανός τόπος διεξαγωγής της συνόδου που τελικά πραγματοποιήθηκε στην Αλάσκα. Εξάλλου, ο Ούγγρος πρωθυπουργός, Βίκτορ Όρμπαν, έχει στενές σχέσεις με τον Πούτιν, αλλά και τον Τραμπ.

Επίσης, η Ουγγαρία ανακοίνωσε τον Απρίλιο πως αποχωρεί από το ΔΠΔ, κάτι που ακυρώνει το ενδεχόμενο σύλληψης του Ρώσου προέδρου -σημειώνεται πως, καθώς δεν υπάρχει μια ανεξάρτητη αστυνομική Αρχή που να υλοποιεί τις αποφάσεις του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, η εκτέλεση των ενταλμάτων σύλληψης εναπόκειται στην αστυνομία κάθε χώρας. Η Μόσχα, επίσης, δεν αναγνωρίζει τη δικαιοδοσία του ΔΠΔ.

Πάντως, ακόμα και αν ταξίδευε σε κάποια από τις χώρες που αναγνωρίζουν τη δικαιοδοσία, δεν είναι καθόλου βέβαιο πως οι ηγεσίες τους θα είναι πρόθυμες να προχωρήσουν στη σύλληψη του Ρώσου προέδρου, καθώς μια τέτοια κίνηση θα αποτελούσε ένα πρωτοφανές επεισόδιο με ενδεχομένως ανεξέλεγκτες προεκτάσεις.

Ο Ελβετός υπουργός Εξωτερικών, Ιγκνάσιο Κασίς, επιβεβαίωσε σήμερα το πρωί ότι η χώρα θα μπορούσε να οργανώσει την σύνοδο και δήλωσε πως η χώρα θα παράσχει «ασυλία» στον Ρώσο πρόεδρο με την προϋπόθεση ότι θα έρθει «για μια ειρηνευτική διάσκεψη».

Σε δηλώσεις που μεταδόθηκαν από το ελβετικό δημόσιο κανάλι SRF, ο Κασίς ανέφερε ότι η Ελβετία θα μπορούσε να φιλοξενήσει τις συνομιλίες παρά το εκκρεμές ένταλμα σύλληψης κατά του Πούτιν, αξιοποιώντας τον ειδικό της ρόλο και τη θέση της Γενεύης ως ευρωπαϊκής έδρας του ΟΗΕ.

Η Ελβετία θα ήταν υποχρεωμένη να συλλάβει τον Πούτιν κατά την άφιξή του στη χώρα, αλλά ο Κάσις είπε ότι υπάρχει τρόπος να παρακαμφθεί αυτό για να διευκολυνθούν οι ειρηνευτικές συνομιλίες.

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση της Ελβετίας όρισε πέρυσι «τους κανόνες για τη χορήγηση ασυλίας σε πρόσωπα σε βάρος των οποίων έχει εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης. Εφόσον το εν λόγω πρόσωπο έρχεται για μια διάσκεψη ειρήνης, όχι αν έρχεται για ιδιωτικούς λόγους», δήλωσε ο Κασίς.

Ο Πούτιν, πάντως, θεωρείται πως είναι ιδιαίτερα απρόθυμος να ταξιδέψει στη Δυτική Ευρώπη για συνομιλίες, προτιμώντας ίσως την Τουρκία ή τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.