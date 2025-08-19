Πτήση της Condor Airlines αναγκάστηκε να προσγειωθεί εκτάκτως στην Ιταλία, όταν ο κινητήρας του αεροσκάφους πήρε φωτιά λίγο μετά την απογείωση, προκαλώντας πανικό στους επιβάτες, με έναν να στέλνει «μηνύματα αποχαιρετισμού» στους δικούς του, όπως μετέδωσε η New York Post.

Το Boeing 757 με 273 επιβάτες και 8 μέλη πληρώματος, από Κέρκυρα προς Ντίσελντορφ, παρουσίασε διακοπή ροής τουρμπίνας σε ύψος περίπου 36.000 ποδιών (περίπου 10 χιλιόμετρα). Οι επιβάτες παρατήρησαν φλόγες να ξεπηδούν από τη δεξιά πτέρυγα λίγο μετά τις 20:00 τοπική ώρα.

Η πτήση προσγειώθηκε εκτάκτως στο αεροδρόμιο Μπρίντιζι στις 20:15, μόλις 40 λεπτά μετά την απογείωση. Η αεροπορική εταιρεία ανέφερε ότι «ο λόγος ήταν μια ένδειξη παραμέτρου εκτός του φυσιολογικού εύρους, που προκλήθηκε από διαταραχή στην παροχή αέρα προς τον κινητήρα».

Οι επιβάτες περιέγραψαν την εμπειρία ως τρομακτική. Ένας είπε ότι «το αεροσκάφος σταμάτησε να ανεβαίνει για λίγα δευτερόλεπτα και καταλάβαμε ότι κάτι δεν πάει καλά», ενώ άλλος συμπλήρωσε: «Ήδη έστειλα μηνύματα αποχαιρετισμού γιατί σκέφτηκα ‘όλα τελείωσαν τώρα’».

Το αεροπλάνο υποβάλλεται σε τεχνικό έλεγχο. Βίντεο στα social media δείχνουν τον δεξιό κινητήρα να φλέγεται, ενώ σε ένα TikTok βίντεο ακούγονται δυνατές εκρήξεις από τον κινητήρα.

Μετά την προσγείωση, οι επιβάτες και το πλήρωμα είτε διανυκτέρευσαν σε ξενοδοχείο είτε στο αεροδρόμιο, μέχρι να τους μεταφέρει άλλο αεροσκάφος στη Γερμανία την επόμενη μέρα. Η Condor τόνισε ότι κανένας επιβάτης δεν βρέθηκε σε κίνδυνο και ζήτησε συγγνώμη για την ταλαιπωρία, υπενθυμίζοντας ότι η ασφάλεια επιβατών και προσωπικού είναι προτεραιότητά της.