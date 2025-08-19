Ένας νεαρός Φινλανδός βουλευτής έδωσε τέλος στη ζωή του μέσα στο κοινοβούλιο της χώρας, μόλις λίγες εβδομάδες αφότου αποκάλυψε τις μάχες του με προβλήματα υγείας, σύμφωνα με την Daily Mail και τοπικά ΜΜΕ.

Ο βουλευτής του SDP, Eemeli Peltonen, 30 ετών, πέθανε στο κοινοβούλιο σήμερα γύρω στις 11 π.μ.

Ο Peltonen, που εκλέχθηκε για πρώτη φορά το 2023, ήταν μέλος της Διοικητικής και της Νομικής Επιτροπής του κοινοβουλίου, καθώς και δημοτικός σύμβουλος στο Järvenpää και πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου της πόλης.

Τον Ιούνιο, ο Peltonen αποκάλυψε στα κοινωνικά δίκτυα ότι λάμβανε θεραπεία για προβλήματα στα νεφρά και είχε πάρει μερικές εβδομάδες άδεια από τα κοινοβουλευτικά του καθήκοντα για να αναρρώσει στο σπίτι.

Αργότερα αποκάλυψε ότι είχε μολυνθεί από βακτηριακή λοίμωξη κατά τη διάρκεια της θεραπείας.

Είχε πει: «Για να ελεγχθεί το βακτήριο, ξεκίνησα ενδοφλέβια αντιβιοτική αγωγή στο νοσοκομείο, η οποία θα πάρει χρόνο. Ταυτόχρονα, η θεραπεία για τα προβλήματα των νεφρών μου θα συνεχιστεί».

Η αστυνομία, που διερευνά το περιστατικό, δεν υποπτεύεται εγκληματική ενέργεια, ενώ στο σημείο μετέβησαν και διασώστες. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης φέρονται να έλαβαν κλήση στις 11:06 π.μ. σήμερα.

Ο Διευθυντής Ασφαλείας Aaro Toivonen ούτε επιβεβαίωσε ούτε αρνήθηκε τις αρχικές αναφορές, λέγοντας στα τοπικά Μέσα: «Υπάρχει μια αποστολή σε εξέλιξη, με τις υπηρεσίες διάσωσης, την αστυνομία και τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στον χώρο. Δεν μπορώ να πω περισσότερα σε αυτό το στάδιο».

«Δεν μπορώ να πω ποια ήταν η αντίδραση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης από το κέντρο ελέγχου. Το Κοινοβούλιο είναι λίγο ιδιαίτερο σημείο, οπότε μπορεί να φανταστεί κανείς ότι τέτοια θέματα έχουν ληφθεί υπόψη όταν η κατάσταση ήταν ασαφής».

Ο Peltonen εκλέχθηκε στο κοινοβούλιο το 2023 με σχεδόν 6.000 ψήφους. Ξεκίνησε την πολιτική του καριέρα σε ηλικία μόλις 18 ετών, όταν εκλέχθηκε στο δημοτικό συμβούλιο της πόλης του με 153 ψήφους.

Σε ηλικία μόλις 22 ετών έγινε πρόεδρος του δημοτικού του συμβουλίου, ο νεαρότερος που κατείχε ποτέ τη θέση αυτή.

Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο του Ελσίνκι το 2020 με μεταπτυχιακό στην Πολιτική Επιστήμη.