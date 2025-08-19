Βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει τον ακροδεξιό Ισραηλινό υπουργό, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, να φωνάζει στον Παλαιστίνιο κρατούμενο, Μαρουάν Μπαργούτι, μέσα στο κελί του.

Η Παλαιστινιακή Αρχή καταδίκασε το βίντεο. Ο αντιπρόεδρός της, Χουσέιν αλ-Σέιχ, το χαρακτήρισε «αποκορύφωμα ψυχολογικής, ηθικής και σωματικής τρομοκρατίας».

Το απόσπασμα διάρκειας 13 δευτερολέπτων είναι η πρώτη φορά που ο Μπαργούτι εμφανίζεται δημόσια εδώ και χρόνια. Δείχνει καταπονημένος και εξασθενημένος.

Ο Ισραηλινός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, Μπεν Γκβιρ, του λέει: «Δεν θα νικήσετε. Όποιος τα βάζει με τον λαό του Ισραήλ, όποιος δολοφονεί τα παιδιά μας, όποιος δολοφονεί τις γυναίκες μας, θα τον εξοντώσουμε».

אני קורא הבוקר שכל מיני "גורמים בכירים" ברשות לא כ"כ אהבו את מה שאמרתי לארכי מחבל מרואן ברגותי ימ"ש



אז אני אחזור על זה שוב ושוב בלי להתנצל – מי שיתעסק עם עם ישראל, מי שירצח לנו ילדים, מי שירצח לנו נשים, אנחנו נמחק אותו. בעזרת השם. pic.twitter.com/pp1BNqF58M — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) August 15, 2025

«Διάβασα ότι σε διάφορους ‘υψηλόβαθμους αξιωματούχους’ της Παλαιστινιακής Αρχής δεν άρεσαν πολύ τα όσα είπα στον αρχιτρομοκράτη Μαρουάν Μπαργούτι (…) Οπότε θα τα επαναλάβω ξανά και ξανά χωρίς να απολογηθώ: όποιος επιτίθεται στον λαό του Ισραήλ, όποιος σκοτώνει τα παιδιά μας, όποιος σκοτώνει τις γυναίκες μας, θα τον εξοντώσουμε. Με τη βοήθεια του Θεού», έγραψε ο Μπεν Γκβιρ σε σχόλιο κάτω από το βίντεο.

Ο Μαρουάν Μπαργούτι, 66 ετών, φυλακίστηκε από το Ισραήλ πριν από περισσότερα από 20 χρόνια, αφού καταδικάστηκε για τον σχεδιασμό επιθέσεων που οδήγησαν στον θάνατο πέντε αμάχων. Εκτίει πέντε ποινές ισόβιας κάθειρξης συν 40 χρόνια.

Ο Μπαργούτι, πρώην στέλεχος της παλαιστινιακής οργάνωσης Φάταχ, υπέρμαχος της επίλυσης της ισραηλινοπαλαιστινιακής σύγκρουσης με πολιτικά μέσα, κρατείται σε φυλακή του Ισραήλ από το 2002. Συχνά εμφανίζεται ως πιθανός διάδοχος του Παλαιστίνιου προέδρου Μαχμούντ Αμπάς, παρά το γεγονός ότι είναι φυλακισμένος.

Αυτή η εμβληματική προσωπικότητα της παλαιστινιακής υπόθεσης, την οποία οι υποστηρικτές της έχουν χαρακτηρίσει «Παλαιστίνιο Μαντέλα», καταδικάστηκε σε πέντε φορές ισόβια και επιπλέον 40 χρόνια κάθειρξη για τον ρόλο του σε διάφορες αντιισραηλινές επιθέσεις στη διάρκεια της δεύτερης Ιντιφάντας.

Δημοσκοπήσεις δείχνουν σταθερά ότι παραμένει ο πιο δημοφιλής Παλαιστίνιος ηγέτης και ότι οι Παλαιστίνιοι θα τον ψήφιζαν σε προεδρικές εκλογές έναντι του νυν προέδρου Μαχμούντ Αμπάς ή ηγετών της Χαμάς.

Παραμένει κορυφαίο στέλεχος της Φατάχ, που κυριαρχεί στην Παλαιστινιακή Αρχή. Στοχοποιήθηκε από το Ισραήλ λόγω του ηγετικού του ρόλου στη Δεύτερη Παλαιστινιακή Ιντιφάντα (2000–2005).

Το βίντεο εμφανίστηκε αρχικά σε ομάδες υποστηρικτών του Μπεν Γκβιρ σε εφαρμογές μηνυμάτων την Πέμπτη, αλλά πλέον έχει αναρτηθεί και στον λογαριασμό του στο Χ.

Ο ΟΗΕ επέκρινε τη συμπεριφορά του Ισραηλινού υπουργού Μπεν Γκβιρ έναντι του Μαρουάν Μπαργούτι

Ο ΟΗΕ χαρακτήρισε σήμερα «απαράδεκτη» τη συμπεριφορά του Ισραηλινού ακροδεξιού υπουργού Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Το βίντεο αυτό που δείχνει τον Μπεν Γκβιρ «να επιπλήττει και να χλευάζει τον Μαρουάν Μπαργούτι πρόσωπο με πρόσωπο μέσα σε ισραηλινή φυλακή είναι απαράδεκτο», κατήγγειλε ο εκπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Θάμιν αλ Χίταν στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου από τη Γενεύη.

«Η συμπεριφορά του υπουργού και η δημοσιοποίηση αυτών των εικόνων πλήττουν την αξιοπρέπεια» του Μπαργούτι, πρόσθεσε.

Το διεθνές δίκαιο προβλέπει ότι όλοι οι κρατούμενοι πρέπει να αντιμετωπίζονται με ανθρωπιά, αξιοπρέπεια και τα ανθρώπινα δικαιώματά τους θα πρέπει να γίνονται σεβαστά και να προστατεύονται.

«Μια τέτοια συμπεριφορά από τον υπουργό που είναι αρμόδιος για τις σωφρονιστικές υπηρεσίες μπορεί να υποκινήσει βία κατά Παλαιστινίων κρατουμένων, προωθώντας παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων» στα κέντρα κράτησης, προειδοποίησε ο Χίταν.