Υπόθεση εκβίασης σε βάρος 46χρονου εξιχνίασαν οι αστυνομικές Αρχές στην Κατερίνη, ρίχνοντας φως σε περιστατικό που σημειώθηκε στις αρχές του 2025. Έπειτα από μεθοδική έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, οι Αρχές κατάφεραν να φτάσουν στην ταυτότητα του δράστη, ο οποίος φέρεται να εκβίαζε τον άνδρα για οικονομικούς λόγους.

Όπως προέκυψε, 50χρονος υπήκοος Αλβανίας, έγκλειστος σε κατάστημα κράτησης της χώρας, εκβίασε τηλεφωνικά τον περασμένο Ιανουάριο 46χρονο, ζητώντας 300.000 ευρώ με πρόφαση πως τα όφειλε σε 42χρονο ημεδαπό, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί.

Όπως διαπιστώθηκε ο κρατούμενος στις φυλακές είναι ο ηθικός αυτουργός για την τοποθέτηση στις 23 Ιανουαρίου 2025 μίας χειροβομβίδας αμυντικού τύπου σε σπίτι συγγενικού προσώπου του 46χρονου στην Πιερία και για τη ρίψη 1ης Φεβρουαρίου 2025 μιας βόμβας μολότοφ σε οικία συγγενή του σε περιοχή της Αττικής.

Για την τέλεση της τηλεφωνικής εκβίασης ο κρατούμενος Αλβανός προμηθεύτηκε τηλεφωνική συσκευή από 40χρονο συγκρατούμενο του, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί. Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης.

Πηγή: ΑΠΕ