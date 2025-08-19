Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, η πανεπιστημιακή κοινότητα και πλήθος φίλων και συγγενών ετοιμάζονται να αποχαιρετήσουν τον διακεκριμένο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ, Χρυσόστομο Σταμούλη.
Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Πέμπτη στις 12:00 το μεσημέρι, στον Ιερό Καθεδρικό Ναό της Του Θεού Σοφίας στη Θεσσαλονίκη. Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο «Αναστάσεως του Κυρίου» στη Θέρμη.
Το Τμήμα Θεολογίας ΑΠΘ ανάρτησε στη σελίδα του στο Facebook την ανακοίνωση της οικογένειας του εκλιπόντα, η οποία ευχαριστεί τον κόσμο για τα μηνύματα και τη στήριξη. Όπως αναφέρει:
«Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο και πατέρα, Χρυσόστομο, θα αποχαιρετίσουμε την Πέμπτη 21 Αυγούστου, στον Ιερό Καθεδρικό Ναό της Του Θεού Σοφίας (Αγία Σοφία) Θεσσαλονίκης στις 12:00. Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο του Δήμου Θεσσαλονίκης “Αναστάσεως του Κυρίου” (Θέρμη).
Αντί στεφάνων, παρακαλούμε, όσοι το επιθυμούν, να ενισχύσουν φορείς και ιδρύματα. Αυτό θα επιθυμούσε και ο ίδιος.
1. Πρόγραμμα «Πρωτοβουλία» για την πρόληψη της Ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών
IBAN: GR0801101460000014654603282
(Αιτιολογία “για την Πρωτοβουλία”)
2. Ίδρυμα ορμυλία / Ormylia Foundation
IBAN: GR8101104530000045348011052
3. Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης
IBAN: GR6301722330005233031926427
Ευχαριστούμε για τα μηνύματα και τη στήριξη στον αγαπημένο σύζυγο και πατέρα μας. Σε αυτές τις δύσκολες ώρες είστε συμπαραστάτες μας.
Ιωσηφίνα
Θανάσης
Αλεξάνδρα».
Πηγή: ΑΠΕ