Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, η πανεπιστημιακή κοινότητα και πλήθος φίλων και συγγενών ετοιμάζονται να αποχαιρετήσουν τον διακεκριμένο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ, Χρυσόστομο Σταμούλη.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Πέμπτη στις 12:00 το μεσημέρι, στον Ιερό Καθεδρικό Ναό της Του Θεού Σοφίας στη Θεσσαλονίκη. Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο «Αναστάσεως του Κυρίου» στη Θέρμη.

Το Τμήμα Θεολογίας ΑΠΘ ανάρτησε στη σελίδα του στο Facebook την ανακοίνωση της οικογένειας του εκλιπόντα, η οποία ευχαριστεί τον κόσμο για τα μηνύματα και τη στήριξη. Όπως αναφέρει:

«Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο και πατέρα, Χρυσόστομο, θα αποχαιρετίσουμε την Πέμπτη 21 Αυγούστου, στον Ιερό Καθεδρικό Ναό της Του Θεού Σοφίας (Αγία Σοφία) Θεσσαλονίκης στις 12:00. Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο του Δήμου Θεσσαλονίκης “Αναστάσεως του Κυρίου” (Θέρμη).

Posted by Τμήμα Θεολογίας ΑΠΘ on Tuesday, August 19, 2025

Αντί στεφάνων, παρακαλούμε, όσοι το επιθυμούν, να ενισχύσουν φορείς και ιδρύματα. Αυτό θα επιθυμούσε και ο ίδιος.

1. Πρόγραμμα «Πρωτοβουλία» για την πρόληψη της Ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών

IBAN: GR0801101460000014654603282

(Αιτιολογία “για την Πρωτοβουλία”)

2. Ίδρυμα ορμυλία / Ormylia Foundation

IBAN: GR8101104530000045348011052

3. Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης

IBAN: GR6301722330005233031926427

Ευχαριστούμε για τα μηνύματα και τη στήριξη στον αγαπημένο σύζυγο και πατέρα μας. Σε αυτές τις δύσκολες ώρες είστε συμπαραστάτες μας.

Ιωσηφίνα

Θανάσης

Αλεξάνδρα».

