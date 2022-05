Η ευλογιά των πιθήκων προκαλεί ανησυχία στην Ευρώπη. Ο καθηγητής Επιδημιολογίας Γκίκας Μαγιορκίνης τονίζει σε ανάρτησή του πως τα στοιχεία δείχνουν ανάγκη για αυξημένη επαγρύπνηση.

Γράφει ειδικότερα ο Γκίκας Μαγιορκίνης: «Όσον αφορά την εξάπλωση του ιού της ευλογιάς των πιθήκων έχουμε τουλάχιστον 3 επιδημιολογικά ενδιαφέροντα σημεία:

τα στοιχεία συγκλίνουν στην παρατεταμένη μετάδοση μεταξύ ανθρώπων και όχι ανθρώπων από μολυσμένα ζώα (όπως βλέπαμε στον παρελθόν) πρώτη φορά στα ιστορικά βλέπουμε εξάπλωση σε περισσότερες από μία ευρωπαϊκές χώρες τα κρούσματα δεν έχουν όλα μεταξύ τους άμεση σχέση, συνεπώς σίγουρα υπάρχουν αδιάγνωστοι (ασυμπτωματικοί;) φορείς της νόσου

Σε κάθε περίπτωση δεν είναι μία επιδημική έξαρση όπως αυτές που γνωρίζαμε για αυτόν τον ιό και έχουμε συνηθίσει, και συνεπώς είναι σημαντικό να σκεφτούμε out of the box, καθώς υπάρχει η πιθανότητα να βλέπουμε μία σημαντική αλλαγή συμπεριφοράς του ιού ως αποτέλεσμα και της μειωμένης ανοσίας από το εμβόλιο της ευλογιάς.

Χωρίς να πιστεύω ότι υπάρχει άμεσα λόγος ανησυχίας, θα έλεγα ότι τα στοιχεία δείχνουν ανάγκη για αυξημένη επαγρύπνηση».

Η ευλογιά των πιθήκων είναι μια σπάνια λοιμώδης ασθένεια, παρόμοια με την ανθρώπινη ευλογιά που εξαλείφθηκε το 1980. Μολονότι είναι πιο ήπια και οι περισσότεροι ασθενείς αναρρώνουν μέσα σε μερικές εβδομάδες, σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να αποδειχθεί μοιραία.

Η Ισπανία, όπως αναφέρει η Daily Mail, εξετάζει οκτώ κρούσματα ως ύποπτα για ευλογιά των πιθήκων. Όλοι είναι άνδρες, ομοφυλόφιλοι ή bisexual, σύμφωνα με τοπικά Μέσα. Στην Πορτογαλία πέντε άνδρες έχουν βρεθεί θετικοί στην ευλογιά των πιθήκων ενώ διερευνώνται ακόμα 15 κρούσματα. Όλες οι περιπτώσεις είναι άνδρες και κυρίως νέοι αλλά δεν έχει γίνει σαφές πώς κόλλησαν.

Μέχρι τώρα, η ευλογιά των πιθήκων περιοριζόταν σε ταξιδιώτες και συγγενείς τους που επέστρεφαν από τη δυτική και κεντρική Αφρική, όπου ο ιός είναι ενδημικός.

Όμως τώρα, σύμφωνα πάντα με το βρετανικό δημοσίευμα, οι ειδικοί ανησυχούν ότι εξαπλώνεται ευρέως για πρώτη φορά μετά τον εντοπισμό κρουσμάτων στη Βρετανία. Τα κρούσματα εκεί δεν φαίνεται να συνδέονται μεταξύ τους, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να υπάρχουν περισσότερα κρούσματα, που ακόμα δεν έχουν εντοπιστεί.