Αυτό που τρώτε πριν από μια προπόνηση έχει μεγάλη σημασία για την απόδοση και την αντοχή σας κατά τη διάρκεια της γυμναστικής. Ο σωστός συνδυασμός πρωτεϊνών, υδατανθράκων και ενέργειας μπορεί να σας δώσει δύναμη σε κάθε σας προπόνηση. Ωστόσο, η κατανάλωση λάθος τροφών μπορεί να σας κάνει να αισθάνεστε νωθροί και άβολα ενώ προπονείστε. Σύμφωνα με το Eat This, Not That!, πολλά γαλακτοκομικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένου του τυριού, μπορεί να σας κάνουν να αισθάνεστε πρησμένοι και σαν να βρίσκεστε σε λήθαργο.

«Οι αθλητές θα πρέπει να αποφεύγουν το γάλα και τις τροφές με βάση το γάλα, καθώς περιέχουν λακτόζη, η οποία είναι η ζάχαρη που βρίσκεται στο γάλα», δήλωσε ο Robert Zembroski, MD, ειδικός στη λειτουργική ιατρική στο Eat This, Not That!. «Για πολλούς ανθρώπους, η δυσανεξία στη λακτόζη θα προκαλέσει φούσκωμα, αέρια και συχνά διάρροια από βακτηριακή ζύμωση λακτόζης». Πέρα από τη δυσανεξία που μπορεί να δημιουργήσει, όμως, το τυρί εξακολουθεί να μην είναι η ιδανική επιλογή φαγητού για να καταναλώσετε πριν την άσκηση.

Οι καλύτερες τροφές για να φάτε πριν γυμναστείτε

Το ιδανικό σνακ πριν από την προπόνηση θα είναι διαφορετικό για τον καθένα, αλλά υπάρχουν ορισμένες κατηγορίες τροφών που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ως καθοδήγηση. Σύμφωνα με το Self, θα πρέπει να τρώτε πολλούς υδατάνθρακες πριν πάτε στο γυμναστήριο. «Όταν τρώμε υδατάνθρακες, διασπώνται σε γλυκόζη, εισέρχονται στα μυϊκά μας κύτταρα και μας δίνουν καύσιμο για να ασκούμαστε με τη μέγιστη δυνατότητά μας», δήλωσε η Jessica Jones, MS, RD, CDE. Μερικά παραδείγματα αυτών των τροφών περιλαμβάνουν γκρανόλα, φρούτα, πλιγούρι βρώμης και τοστ.

Κάποια πρωτεΐνη θα βοηθήσει, επίσης, τους μύες σας να ασκήσουν έντονη άσκηση, ειδικά αν σηκώνετε βάρη στο γυμναστήριο. Η πρωτεΐνη βοηθά στην αποκατάσταση των μικρών ρήξεων στους μυς σας που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια της προπόνησης ενδυνάμωσης. Ωστόσο, δεν είναι καλό να προσλαμβάνονται όλοι οι τύποι πρωτεΐνης πριν από την άσκηση. Επιλέξτε τροφές που είναι εύπεπτες, όπως ξηροί καρποί, γαλοπούλα σε φέτες και φυστικοβούτυρο. Θα πρέπει, επίσης, να βεβαιωθείτε ότι πίνετε άφθονο νερό πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την άσκηση.