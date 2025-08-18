Οι γάτες φαίνεται πως αναπτύσσουν άνοια με τρόπο παρόμοιο με αυτόν της νόσου Αλτσχάιμερ στους ανθρώπους, γεγονός που γεννά ελπίδες για σημαντικές ανακαλύψεις στην έρευνα.

Ειδικοί του Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου πραγματοποίησαν νεκροψίες σε εγκεφάλους 25 γατών που κατά τη διάρκεια της ζωής τους είχαν εμφανίσει συμπτώματα άνοιας, όπως σύγχυση, διαταραχές ύπνου και αυξημένη φωνητική δραστηριότητα. Τα αποτελέσματα έδειξαν συσσώρευση της τοξικής πρωτεΐνης βήτα-αμυλοειδούς, χαρακτηριστικού γνωρίσματος της νόσου Αλτσχάιμερ.

Η ανακάλυψη αυτή χαιρετίστηκε από τους επιστήμονες ως ένα «τέλειο φυσικό μοντέλο της νόσου Αλτσχάιμερ», που μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη νέων θεραπειών για τον άνθρωπο.

Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο περιοδικό European Journal of Neuroscience και σε αυτήν συμμετείχαν επιστήμονες από τα Πανεπιστήμια Εδιμβούργου και Καλιφόρνιας, το UK Dementia Research Institute και το Scottish Brain Sciences.

Ο Δρ Ρόμπερτ ΜακΓκιτσαν, επικεφαλής της μελέτης από τη Κτηνιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου, μιλώντας στο BBC, σημείωσε: «Η άνοια είναι μια καταστροφική ασθένεια – είτε επηρεάζει ανθρώπους, γάτες ή σκύλους. Τα ευρήματά μας αναδεικνύουν τις εντυπωσιακές ομοιότητες ανάμεσα στη γατίσια άνοια και στη νόσο Αλτσχάιμερ στους ανθρώπους».

«Αυτό ανοίγει τον δρόμο ώστε να διερευνηθεί αν οι νέες θεραπείες για τη νόσο Αλτσχάιμερ θα μπορούσαν να βοηθήσουν και τα γηρασμένα κατοικίδιά μας», πρόσθεσε.

Μικροσκοπικές εικόνες από γηραιότερες γάτες που είχαν παρουσιάσει συμπτώματα άνοιας αποκάλυψαν συσσώρευση βήτα-αμυλοειδούς μέσα στις συναπτικές συνδέσεις – τα σημεία επαφής μεταξύ των εγκεφαλικών κυττάρων. Οι συνάψεις επιτρέπουν τη ροή πληροφοριών μεταξύ των νευρώνων, και η απώλειά τους οδηγεί σε εξασθένηση της μνήμης και της σκέψης στους ανθρώπους με Αλτσχάιμερ.

Η ερευνητική ομάδα πιστεύει πως αυτή η ανακάλυψη στις γάτες μπορεί να δώσει πιο καθαρή εικόνα της εξέλιξης της νόσου και να αποτελέσει πολύτιμο μοντέλο μελέτης.

Μέχρι τώρα, οι επιστήμονες βασίζονταν σε γενετικά τροποποιημένα τρωκτικά για την έρευνα της άνοιας, αν και αυτά τα είδη δεν εμφανίζουν φυσιολογικά τη νόσο.

«Επειδή οι γάτες αναπτύσσουν φυσικά αυτές τις αλλαγές στον εγκέφαλο, ίσως να αποτελούν πιο ακριβές μοντέλο της ασθένειας σε σχέση με τα κλασικά εργαστηριακά ζώα, κάτι που τελικά θα ωφελήσει τόσο τα ζώα όσο και τους ανθρώπους και τους φροντιστές τους», εξήγησε ο Δρ ΜακΓκιτσαν.

«Η άνοια στις γάτες είναι οδυνηρή τόσο για το ζώο όσο και για τον φροντιστή του. Μέσα από τέτοιες μελέτες θα καταλάβουμε πώς να τα θεραπεύουμε καλύτερα. Αυτό θα είναι υπέροχο για τις γάτες, τους ιδιοκτήτες τους, αλλά θα μπορούσε να βοηθήσει και τους ανθρώπους με Αλτσχάιμερ και τις οικογένειές τους», ανέφερε από την πλευρά της η Ντανιέλ Γκαν-Μουρ, καθηγήτρια κτηνιατρικής στο ίδιο πανεπιστήμιο.

Σημειώνεται πως η PETA, μια από τις μεγαλύτερες φιλοζωικές οργανώσεις παγκοσμίως, σημείωσε ότι η έρευνα φαίνεται να έγινε «με σεβασμό και μη παρεμβατικό τρόπο» σε εγκεφάλους γατών που είχαν ήδη πεθάνει. Ωστόσο, τόνισε πως θα αντιταχθεί σε οποιοδήποτε μελλοντικό πείραμα που θα περιλαμβάνει ζωντανές γάτες.