Πρόσφατες έρευνες έχουν δείξει ότι τα παιδιά σε ορισμένες ανεπτυγμένες χώρες λαμβάνουν τώρα τα δύο τρίτα των θερμίδων τους από εξαιρετικά επεξεργασμένα τρόφιμα, προκαλώντας ανησυχίες σχετικά με την έλλειψη ερευνών και στοιχείων για τον αντίκτυπο που μπορεί να έχει μια τέτοια διατροφή στο σώμα μας.

Και την απάντηση προσπάθησε να δώσει ένας Βρετανός γιατρός. Ο Κρις Βαν Τούλεκεν άλλαξε πρόσφατα την διατροφή του ώστε να αποτελείται από 80% εξαιρετικά επεξεργασμένα τρόφιμα. Το τεστ κράτησε για 30 ημέρες και τα αποτελέσματα (μην εκπλήσσεστε) έδειξαν μία σειρά αρνητικών αλλαγών στο σώμα και τον εγκέφαλό του.

Γυρίζοντας το πείραμά του ως μέρος ενός ντοκιμαντέρ του BBC με τίτλο «What We We Feeding Our Kids?», Ο Βαν Τούλεκεν εξήγησε ότι παρόλο που μια τέτοια υπερβολική κατανάλωση τροφίμων με υψηλή επεξεργασία μπορεί να ακούγεται ακραία, «είναι η ίδια “δίαιτα” που κάνει ένας στους πέντε ανθρώπους στο Ηνωμένο Βασίλειο», εξήγησε.

Ξεκινώντας με ένα πρωινό με τηγανητό κοτόπουλο που περιείχε μια ποικιλία χημικών όπως το γλουταμινικό νάτριο, πέρασε έναν ολόκληρο μήνα γεμίζοντας το σώμα του με «υπερ-εύγευστα» είδη διατροφής και αν και οι γευστικοί του κάλυκες μπορεί να απολάμβαναν το πείραμα, το σώμα του δεν άργησε να υποφέρει.

Οι επιπτώσεις της καθημερινής διατροφής με επεξεργασμένα τρόφιμα

Μέσα σε λίγες μέρες ο γιατρός, παρατήρησε ότι ένιωθε να πεινάει πιο συχνά από ό, τι στο παρελθόν, και μάλιστα άρχισε να λαχταράει φαγητό. Για να γίνουν τα πράγματα χειρότερα, ο Βαν Τούλεκεν σύντομα υπέστη δυσκοιλιότητα, τεκμηριώνοντας το γεγονός καταγράφοντας “ένα βίντεο με το να μην ενεργούμαι ενώ… χρειάζεται να ενεργηθώ».

Όταν συμπληρώθηκαν οι 30 ημέρες, διαπίστωσε ότι είχε πάρει 6,5 κιλά σε βάρος, τα οποία περιελάμβαναν επιπλέον τρία κιλά σωματικού λίπους. Βάσει αυτού του αποτελέσματος, υπολογίζει ότι η διατήρηση αυτής της δίαιτας για έξι μήνες θα του προκαλούσε αύξηση βάρους κατά 38 κιλά!

Ο δείκτης μάζας σώματος του γιατρού αυξήθηκε επίσης κατά δύο μονάδες τον μήνα, ωθώντας τον στο εύρος του υπερβολικού βάρους, ενώ συνέβησαν επίσης πολλές ανησυχητικές αλλαγές ορμονών. Για παράδειγμα, οι εξετάσεις αίματος αποκάλυψαν αύξηση 30 % στις «ορμόνες της πείνας» που προκαλούν την επιθυμία για φαγητό, ενώ οι «ορμόνες πληρότητας» που λένε στον εγκέφαλο να μην το κάνει μειώθηκαν.

Ωστόσο, ίσως οι πιο εντυπωσιακές και ανησυχητικές αλλαγές παρατηρήθηκαν στον εγκέφαλο. Συγκρίνοντας σαρώσεις εγκεφάλου που πραγματοποιήθηκαν πριν και μετά το πείραμα, οι γιατροί αποκάλυψαν ότι η διατροφή είχε πυροδοτήσει τη δημιουργία νέων λειτουργικών συνδέσεων μεταξύ ορισμένων περιοχών του εγκεφάλου.

«Η διατροφή έχει συνδέσει τα κέντρα ανταμοιβής του εγκεφάλου μου με τις περιοχές που οδηγούν σε επαναλαμβανόμενη, αυτόματη συμπεριφορά», εξηγεί ο Βαν Τούλεκεν. «Έτσι, η κατανάλωση εξαιρετικά επεξεργασμένων τροφίμων έχει γίνει μία συνήθεια που ο εγκέφαλός μου μού λέει απλώς να κάνω χωρίς να το θέλω. Αυτό είναι κάτι που μπορεί να δείτε σε ένα άτομο με εθισμό».