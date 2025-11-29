Ένα εσωτερικό έγγραφο της αμερικανικής Υπηρεσίας Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) φαίνεται να ανοίγει νέο κύκλο συζητήσεων γύρω από την ασφάλεια των εμβολίων κατά του κορονοϊού , καθώς σύμφωνα με ρεπορτάζ των New York Times, η υπηρεσία αναγνωρίζει την πιθανότητα τουλάχιστον 10 παιδικών θανάτων «εξαιτίας» του εμβολιασμού. Η είδηση προκαλεί έντονο ενδιαφέρον, αφού στο υπόμνημα γίνεται αναφορά σε πιθανά περιστατικά μυοκαρδίτιδας ή καρδιακής φλεγμονής, χωρίς ωστόσο να συνοδεύεται από συγκεκριμένα στοιχεία για την ηλικία των παιδιών, την κατάσταση της υγείας τους ή τις εταιρείες που παρήγαγαν τα εμβόλια. Το θέμα αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα στη δημόσια συζήτηση εν μέσω αλλαγών στην πολιτική της αμερικανικής κυβέρνησης σχετικά με τη χορήγηση των εμβολίων.

Το υπουργείο Υγείας και Ανθρώπινων Υπηρεσιών, στο οποίο υπάγεται η FDA, δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα του πρακτορείου Reuters για επίσημη τοποθέτηση σχετικά με τις πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν από τους New York Times. Η σιωπή του υπουργείου διατηρεί τα ερωτήματα ανοιχτά, ενώ η υπόθεση αναμένεται να πυροδοτήσει έντονη πολιτική και επιστημονική αντιπαράθεση.

Παράλληλα, ο υπουργός Υγείας των ΗΠΑ, Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ, έχει ήδη επιφέρει σημαντικές αλλαγές στη γραμμή της κυβέρνησης για την πανδημία και τα εμβόλια, περιορίζοντας τη δυνατότητα πρόσβασης στα εμβόλια κατά της COVID-19 αποκλειστικά σε άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω και σε όσους πάσχουν από υποκείμενα νοσήματα. Η στάση του Κένεντι δεν αποτελεί έκπληξη, καθώς είχε υιοθετήσει αντιεμβολιαστικές θέσεις πολύ πριν αναλάβει υπουργικό ρόλο με απόφαση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ενώ έχει συνδέσει δημοσίως τα εμβόλια με τον αυτισμό και αναζητά τρόπους για συνολική αναθεώρηση της εθνικής εμβολιαστικής πολιτικής.

Κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ, όταν η πανδημία βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη, αλλά και στη συνέχεια επί προεδρίας Τζο Μπάιντεν, οι αμερικανοί υγειονομικοί φορείς υπογράμμιζαν με κατηγορηματικό τρόπο ότι ο εμβολιασμός αποτελεί το ισχυρότερο εργαλείο προστασίας της δημόσιας υγείας και ότι τα εμβόλια έχουν σώσει αμέτρητες ζωές. Η νέα αυτή αναφορά της FDA έρχεται να προσθέσει ένα ακόμη επίπεδο πολυπλοκότητας σε μια ήδη φορτισμένη συζήτηση.

Το υπόμνημα, το οποίο φέρεται να έχει συνταχθεί από τον κορυφαίο ιατρικό και επιστημονικό αξιωματούχο της FDA, τον Βινάι Πρασάντ, δεν περιλαμβάνει λεπτομέρειες για το προφίλ των παιδιών που ενδέχεται να έχασαν τη ζωή τους ή για το ποια εμβόλια εξετάζονται. Οι New York Times αναφέρουν ότι ο Πρασάντ χαρακτηρίζει το συμπέρασμα «βαθιά αποκαλυπτικό» και γνωστοποιεί ότι η υπηρεσία σχεδιάζει την ενίσχυση των μηχανισμών εποπτείας των εμβολίων, συμπεριλαμβανομένων τυχαίων ελέγχων σε όλες τις υποομάδες του πληθυσμού.