Επιστήμονες από την Κίνα υποστηρίζουν ότι ανέπτυξαν μια νέα μέθοδο χωρικής μεταγραφομικής, την οποία και θέλουν να δοκιμάσουν στο διατηρημένο εγκέφαλο του Άλμπερτ Αϊνστάιν, ώστε να ανακαλύψουν την κυτταρική βάση της ιδιοφυΐας του.

Η προηγμένη μέθοδος ονομάζεται Stereo-seq V2 και αναπτύχθηκε από το BGI-Research σε συνεργασία με διάφορα ινστιτούτα. Σχετικές δοκιμές έγιναν σε καρκινικούς ιστούς που ήταν αποθηκευμένοι υπό κακές συνθήκες για περίπου μια δεκαετία και στο επιστημονικό περιοδικό Cell δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα.

Σύμφωνα με το Interesting Engineering, το DNA αποθηκεύει γενετικές πληροφορίες, ενώ το RNA τις μετατρέπει σε πρωτεΐνες. Η Stereo-seq V2 σε αντίθεση με τις υπάρχουσες μεθόδους, επικεντρώνεται στο RNA, το οποίο μπορεί να απομονώσει εύκολα, ακόμη και αν το δείγμα είναι σε άσχημη -μπορεί και οικτρή- κατάσταση.

Δείγμα από τον διατηρημένο εγκέφαλο του Αϊνστάιν

Με αυτή τη μέθοδο οι Κινέζοι επιστήμονες θέλουν να μελετήσουν κύτταρα για να ανακαλύψουν τα μυστικά τους. Π.χ. θέλουν να εξετάσουν καρκινικούς ιστούς για να χαρτογραφήσουν ακριβώς τον τρόπο που δημιουργείται ο καρκίνος και στη συνέχεια να αντιστρέψουν τη διαδικασία για να τον αντιμετωπίσουν.

Με βάση το δημοσίευμα, το BGI-Research επιδιώκει οι επόμενες δοκιμές να γίνουν στον εγκέφαλο του Αϊνστάιν, ώστε να βρουν την κυτταρική βάση της ιδιοφυΐας του. Σε αυτή την περίπτωση θα μπορούσαν να ανακαλύψουν τρόπους για να γίνει ο άνθρωπος πιο έξυπνος ή να μάθουν καλύτερα πως λειτουργεί ο ανθρώπινος εγκέφαλος.

«Πολλές σπάνιες ή ανίατες ασθένειες απαιτούν μεγάλο χρονικό διάστημα για τη συσσώρευση δειγμάτων. Τώρα, μπορούμε να αξιοποιήσουμε αποτελεσματικά τα δείγματα που έχουν διατηρηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα και να ψάξουμε για θεραπείες», είπε ο Li Yang, συνεργάτης στο BGI-Research.